حوار حول صورة المرأة في الأدب الإماراتي والبولندي

قدّمت الكاتبة والناقدة الإماراتية، الدكتورة هند المشموم، والكاتبة البولندية، غرازينا بليبانيك، مقاربات نقدية حيّة حول تحوّلات صورة المرأة في الأدب، بين الماضي والحاضر وأسئلة الهوية والكتابة والتمثيل السردي، خلال جلسة حوارية، ضمن برنامج الشارقة ضيف شرف الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، وناقشت الجلسة التي جاءت بعنوان «حكايات النساء في الأدب الإماراتي والبولندي»، صورة المرأة بوصفها ذاتاً فاعلة داخل النص الأدبي في كل من دولة الإمارات وبولندا، بعيداً عن اختزالها في دورها الاجتماعي التقليدي أو بوصفها موضوعاً للسرد فقط، متتبعة التحولات الفكرية والجمالية التي رافقت حضورها في التجربتين الأدبيتين. وأكدت الدكتورة هند رفضها تصنيف الأدب وفق ثنائية «الكتابة النسوية» و«الذكورية»، معتبرة أن الأدب يبقى أدباً في جوهره، وأن القلم لا يُعرَّف بجنس صاحبه بقدر ما يُعرَّف بما يطرحه من أسئلة وما يفتحه من أفق إنساني وجمالي داخل النص، وأشارت إلى أن الكاتبة الإماراتية خاضت تحولات لافتة في موضوعاتها وأساليبها، فبعد أن انشغلت في مراحل سابقة بأسئلة الذات ومحاولة التعبير عن حضورها داخل المجتمع، أصبحت اليوم أكثر انفتاحاً على القضايا المعاصرة والهموم المجتمعية.