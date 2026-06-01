«تريندز»: المجموعة تسعى لترسيخ مكانتها منصةً عالميةً للمعرفة الرصينة

أعلن «تريندز للبحوث والاستشارات» انتقاله رسمياً إلى «مجموعة تريندز»، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المعرفي المتكامل، وتعزز حضوره الإقليمي والدولي عبر منظومة متخصصة تجمع بين البحث العلمي، والتحليل الاستشرافي، والرصد، والتدريب، والتوجه العالمي.

ويأتي هذا التحول في إطار مواصلة مسيرة النمو والتوسّع، التي شهدها «تريندز» خلال السنوات الماضية، بما يعكس توجهه نحو بناء كيان معرفي أكثر شمولاً ومرونة، قادر على مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز حضوره في مختلف الساحات البحثية والفكرية.

وتضم «مجموعة تريندز» خمس شركات رئيسة هي: «تريندز للبحوث والاستشارات»، و«تريندز جلوبال»، و«باروميتر تريندز»، و«مرصد تريندز لدراسة الظواهر الاجتماعية»، و«معهد تريندز للتدريب»، ضمن هيكل مؤسسي متكامل يهدف إلى دعم إنتاج المعرفة وتحليلها وتوظيفها في خدمة السياسات وصناعة القرار.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة تريندز للبحوث والاستشارات، الدكتور محمد عبدالله العلي، أن انتقال المركز إلى «مجموعة تريندز» يمثل تحولاً استراتيجياً يعكس نضج التجربة المؤسسية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، من خلال نموذج تكاملي يجمع بين البحث العلمي والتدريب والرصد والتوسع العالمي.

وقال إن المجموعة تسعى إلى ترسيخ مكانتها منصةً عالمية لإنتاج المعرفة الرصينة، عبر توظيف أحدث المناهج البحثية والتقنيات المتقدمة، مع التركيز على تمكين الكفاءات الشابة والاستثمار في رأس المال البشري.

وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التواصل المؤسسي وبناء جسور معرفية وحوارية مع الثقافات المختلفة، وترسيخ مكانتها العالمية في صناعة المعرفة.