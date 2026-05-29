«الإعلام الإبداعي» تتعاون مع «أنطوانيت ميديا» لاستقطاب إنتاجات كبرى وتمكين المواهب

وقّعت هيئة الإعلام الإبداعي اتفاقية شراكة استراتيجية، تمتد لثلاث سنوات، مع شركة الإنتاج الأميركية «أنطوانيت ميديا»، وبموجب الاتفاقية، تعمل «أنطوانيت ميديا» على تطبيق نموذج أعمالها في سوق أبوظبي، وهو نموذج قائم على ابتكار محتوى تلفزيوني وسينمائي عالي الجودة واسع الانتشار، من نوعية تلفزيون الواقع أو المسجّل، ما يسهم في دعم اقتصاد الإعلام الإبداعي المحلي، وترسيخ مكانة الإمارة قاعدةً دائمةً لرواد الصناعات الإبداعية في العالم.

وستسهم «أنطوانيت ميديا»، بالتعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي، في تعزيز منظومة الإنتاج وتطوير المواهب في أبوظبي من خلال الجمع بين الإنتاج وبرامج تطوير قدرات المواهب والكفاءات، دعماً للمبدعين المقيمين في دولة الإمارات.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود اجتذاب كبرى شركات الإعلام الإبداعي الدولية، ودعم المواهب المحلية وتوفير فرص عمل وتطوير شراكات عابرة للحدود تدعم نمو الاقتصاد الإبداعي في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، تقدم «أنطوانيت ميديا» ما لا يقل عن ستة إنتاجات، تشمل أفلاماً سينمائية، ومسلسلات تلفزيونية، أو حملات إعلانية تجارية، ويشكّل المهنيون من أصحاب التراخيص الإبداعية والمستقلين في أبوظبي ما لا يقل عن 50% من أطقم الإنتاج في هذه المشاريع الإنتاجية، ما يعزز استقطاب استثمارات مباشرة في المواهب المحلية ودعم اقتصاد العمل المستقل.

وتشمل الاتفاقية أيضاً المشاركة في ست ورش عمل على الأقل لتنمية المواهب، إلى جانب توفير برامج تدريب عملي لصنّاع المحتوى الصاعدين، ما يعكس التزام الشركة بدعم الجيل المقبل من رواة القصص في دولة الإمارات، مع التركيز على نقل المهارات، وتوفير فرص العمل، وتنمية المواهب على المدى الطويل. وقال رئيس أول الشراكات الاستراتيجية في هيئة الإعلام الإبداعي، نبيل أبوسمرة: «يسهم استقطاب شركة أنطوانيت ميديا إلى أبوظبي في استقطاب إنتاجات رفيعة المستوى وتطوير شبكة متميزة من المواهب».

يُذكر أن لاشان براوننج تدير حالياً واحدة من أبرز منظومات الإنتاج المتجددة في قطاع الترفيه الأميركي، تشمل أكثر من 35 مشروعاً قيد التطوير حالياً موجهاً إلى الأسواق العالمية. وتدعم محفظة الأعمال المتنوعة هذه توفير نحو 650 فرصة عمل سنوياً داخل الولايات المتحدة، ما يعكس حجم العمليات واستدامتها، ويوفر فرص توظيف طويلة الأمد إلى جانب إمكانات تدريبية متميزة.