بـيـت الحكمة يحيي يوم الكاتب الإماراتي ببرنامج ثقافي

احتفى بيت الحكمة بيوم الكاتب الإماراتي من خلال برنامج ثقافي، امتد على مدار يومين، وضم سلسلة من اللقاءات الحوارية والفعاليات الأدبية وجلسات توقيع الكتب، بهدف تعزيز حضور الكاتب الإماراتي وإتاحة مساحة للتواصل المباشر بين القرّاء وصنّاع الكتاب.

وشهد البرنامج فعالية «كُتّابنا» التي تضمنت معرضاً مصغراً للإصدارات الأدبية الإماراتية، إلى جانب جلسة حوارية، بالتعاون مع مجموعة «كلمات»، سلطت الضوء على أدب اليافعين في دولة الإمارات، في ضوء رواية «سارق الحكايات»، وذلك بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للرواية في بيت الحكمة.

وقالت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي، إن يوم الكاتب الإماراتي مناسبة للاحتفاء بالأصوات الإبداعية التي أسهمت في بناء المشهد الثقافي المحلي، ونقلت عبر الكتابة ملامح الهوية الإماراتية وقصص المجتمع وقيمه إلى الأجيال الجديدة، مؤكدة أن الكاتب الإماراتي شريك في حفظ الذاكرة الثقافية وتعزيز حضور اللغة والمعرفة، وبناء جسور الحوار مع العالم.

ونظم بيت الحكمة جلسة حوارية، ضمن سلسلة «حديث الحكمة»، بعنوان «بين السرد والهوية» بالتعاون مع مجموعة كلمات لاستكشاف أدب اليافعين في دولة الإمارات.

وشاركت في الجلسة الكاتبة والروائية الإماراتية نادية النجار، والكاتبة والمترجمة نورة الخوري، والرسامة أسماء الهاملي. وتناول النقاش دور الحكايات في تشكيل الوعي والتعبير عن الهوية وتجارب اليافعين، كما شهدت الجلسة الإطلاق الرسمي لرواية «سارق الحكايات» من تأليف نادية النجار ونورة الخوري.