بدور القاسمي: صناعة النشر تشهد تحولات متسارعة تتطلب أدوات جديدة

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي تم عقده، أول من أمس، بحضور أعضاء المجلس وعدد من القيادات التنفيذية، لاستعراض خارطة التحول الرقمي للهيئة للفترة 2025 - 2028، ومناقشة توسع مشاركاتها الدولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، إلى جانب متابعة تطورات المشاريع الاستراتيجية للهيئة وتعزيز جاهزية منظومة النشر لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالمياً.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن المشروع الثقافي، الذي تقوده الشارقة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يقوم على بناء صناعة معرفية مستدامة وتعزيز حضور الثقافة العربية في العالم عبر الاستثمار في الكتاب والترجمة والنشر وبناء الشراكات الدولية.

وقالت رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب إن صناعة النشر تشهد تحولات متسارعة، تتطلب تطوير أدوات جديدة قادرة على توسيع الوصول إلى المعرفة، وتعزيز حضور الأدب الإماراتي العربي في الأسواق العالمية، لافتة إلى أن ما تعمل عليه هيئة الشارقة للكتاب يتجاوز تنظيم الفعاليات الثقافية إلى بناء منظومة متكاملة تدعم الكاتب والناشر والمترجم وتفتح أمام المحتوى العربي فرصاً أوسع للانتشار والتأثير عالمياً.

وبحث المجلس ملامح خارطة التحول الرقمي للهيئة للفترة 2025 - 2028، التي تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتطوير منظومة عمل الهيئة.

واستعرض المجلس برنامج المشاركات الدولية للهيئة خلال المرحلة الماضية، الذي شمل حضوراً واسعاً في معارض الكتب والفعاليات الثقافية العالمية في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، كما تناول التحضيرات الخاصة بمشاركة الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، التي تجمع أكثر من 21 مؤسسة ثقافية إماراتية و35 كاتباً ومبدعاً إماراتياً ضمن برنامج ثقافي متكامل.

حضر الاجتماع الشيخ ماجد المعلا، وكل من أحمد بن ركاض العامري، وعبدالعزيز المسلم، وراشد الكوس، ومروة العقروبي، والدكتور سلطان العميمي، وفهد المعمري، وعبدالعزيز تريم، إلى جانب كل من غوراف شريناغيش، وجون إنغرام، وماركوس دوهلي، ومجد الشحي.