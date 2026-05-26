«جمعة الماجد» يشارك في «يوم الكاتب الإماراتي»

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في الفعاليات التي نظمتها مكتبة محمد بن راشد بمناسبة «يوم الكاتب الإماراتي»، بمشاركة نخبة من الكتّاب والأدباء والباحثين والمبدعين الإماراتيين، وبالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الثقافية والوطنية في الدولة، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم الكاتب الإماراتي، وتعزيز دوره في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي.

وتمثلت مشاركة المركز من خلال معرض عن ترميم المخطوطات، عُرضت فيه نماذج من أوراق المخطوطات الأصلية، التي تعرضت للتلف نتيجة الحفظ السيئ، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في ترميم الكتب والوثائق والمخطوطات.