من القتال إلى خشبة المسرح.. فنان أوكراني يروي الحرب عبر الدمى

في مشهد يختزل التحولات القاسية التي فرضتها الحرب، يجلس الفنان الأوكراني، أوليكسي كرافشوك، البالغ من العمر 62 عاماً، على خشبة مسرح الدمى في مدينة Lviv، محاطاً بشخصياته الورقية البيضاء، التي تُجسّد فصولاً من حياته بين الفن والحرب.

كرافشوك، الذي يشغل منصب المدير الفني لمسرح «الناس والدمى الأكاديمي»، لم يكن مجرد فنان خلال السنوات الماضية، بل كان مقاتلاً سابقاً في صفوف الجيش الأوكراني مع اندلاع الحرب حمل السلاح كقنّاص، وعُرف بلقبه العسكري «سانت نيكولاس»، قبل أن يصاب في إحدى المعارك شرقي البلاد.

بعد إصابته، ومع بلوغه سن الـ60، أُعفي من الخدمة العسكرية، ليعود إلى حياته المدنية، حاملاً معه ذاكرة مثقلة بالتجارب الإنسانية المؤلمة، عاد كرافشوك إلى المسرح، لكن هذه المرة بروح مختلفة، ففي عرضه «الأجنحة»، يستخدم دمى مصنوعة من الورق بأسلوب بسيط ومجرد، ليعيد سرد قصصه بين الجبهة والحياة اليومية، هذه الدمى، بخطوطها البيضاء الهشة، تعكس هشاشة الإنسان في مواجهة الحرب، وتحوّل التجربة الفردية إلى خطاب فني إنساني أوسع.