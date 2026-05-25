«أبوظبي للغة العربية» يودّع «الدوحة للكتاب»

اختتم مركز أبوظبي للغة العربية، أخيراً، مشاركته في الدورة الـ35 من معرض الدوحة الدولي للكتاب، إلى جانب 515 دار نشر وجهة ثقافية تُمثّل 36 دولة.

وعرض المركز في جناحه أكثر من 500 إصدار، منها 100 عنوان جديد، للاطلاع على أحدث الإصدارات والترجمات العالمية.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، سعيد حمدان الطنيجي: «تأتي هذه المشاركة انطلاقاً من استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، والتعريف بالثقافة الإماراتية وترسيخ حضور إمارة أبوظبي بوصفها شعاعاً ثقافياً ومعرفياً، وداعماً رئيساً لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية».