في «وارسو للكتاب».. الشارقة تروي «حكاية حروف.. بين حضارتين»

أكد مسؤولون ومثقفون وأكاديميون إماراتيون أن اختيار الشارقة ضيف شرف الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، الذي يقام من 28 إلى 31 مايو الجاري، يجسد المكانة المتقدمة التي تحتلها الإمارة على خريطة الثقافة العالمية، ويعكس دورها في بناء جسور الحوار الحضاري بين الثقافة العربية ونظيراتها العالمية.

وتشارك الشارقة في المعرض تحت شعار «حكاية حروف.. بين حضارتين»، عبر برنامج ثقافي ومهني متكامل، يضم 21 مؤسسة ثقافية إماراتية، و36 كاتباً وشاعراً إماراتياً، إلى جانب 35 فعالية متنوعة تشمل ندوات وأمسيات شعرية وورشاً للأطفال، إضافة إلى عروض موسيقية تراثية تعكس ثراء الهوية الثقافية الإماراتية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، أن مشاركة الشارقة تمثل الثقافة العربية والإماراتية في إحدى أبرز منصات النشر الأوروبية، مشيراً إلى أن البرنامج الثقافي المصاحب يعزز الحوار بين الناشرين والكتّاب والمثقفين من الإمارات وبولندا، ويدعم حركة الترجمة والشراكات المهنية.

من جهته، قال رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلّم، إن المعهد يشارك بإصدارات متخصصة، ومبادرات تُعنى بصون التراث الثقافي غير المادي، بهدف تقديم صورة متكاملة عن التراث الإماراتي وتعزيز التفاهم الإنساني بين الشعوب.

وأوضح رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، الدكتور علي إبراهيم سالم المري، أن الدارة تعرض مجموعة نادرة من الخرائط التاريخية ومقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إلى جانب فيلم وثائقي يوثق جهود الدارة في حفظ التاريخ والمعرفة.

وأكد مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، محمد حسن خلف، أن الهيئة ستواكب الحدث عبر تغطية إعلامية شاملة.

وقال مدير عام هيئة الشارقة للآثار، عيسى يوسف، إن الهيئة ستستعرض خلال المعرض القيمة العلمية لموقع الفاية المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو».

وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الدكتور سلطان العميمي، إلى أن استضافة الشارقة، ضيفَ شرفٍ، تمثل امتداداً لمسيرتها الناجحة في دعم صناعة الكتاب والثقافة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، محمد بن دخين، أن المشاركة تعزز حضور الإمارات في النقاشات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية، فيما أوضح المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس، أن الحدث يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع الشراكات الدولية في مجالات النشر والترجمة وصناعة المحتوى.

وقالت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي، إن المشاركة تسلط الضوء على الإسهامات الحضارية العربية، إلى جانب مبادرة «الخراريف برؤية جديدة» التي تجمع فنانين من الإمارات وبولندا لإعادة تقديم الحكايات الشعبية برؤية معاصرة.

وأشار فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، إلى أن المشاركة تتيح تبادل الخبرات مع المؤسسات الثقافية العالمية، وتعزز دور المكتبات كمراكز للمعرفة والابتكار.

وقالت مديرة مؤسسة كلمات، آمنة المازمي، إن المعرض يشكل منصة مهمة لتعزيز حضور مبادرات المؤسسة المعنية بتوسيع وصول الأطفال إلى الكتاب والمعرفة.

وأكد مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة رئيس وفد الدائرة المشارك في المعرض، محمد إبراهيم القصير، أن الدائرة ستقدم معرضاً للخط العربي وورشاً حية تعكس جماليات الفنون العربية الإسلامية.

كما تشارك مبادرة «ببلش هير»، التي أسستها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ببرنامج مهني يركز على تمكين المرأة في قطاع النشر العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في صناعة الكتاب.