أكاديمية الشعر تصدر ديوان «قبعة المهرج»

أصدرت أكاديمية الشعر التابعة لهيئة أبوظبي للتراث ديواناً شعرياً جديداً بعنوان «قبعة المهرج» للشاعر المصري أحمد جمال مدني، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لصون الموروث الأدبي، وتعزيز حضور الشعر في المشهد الثقافي العربي.

ويأتي الديوان الجديد الذي يضم 15 نصاً شعرياً، ضمن سلسلة إصدارات الهيئة في مجال الشعر الفصيح.

ويُعدّ الديوان الذي حصل مخطوطه على المركز الأول في جائزة المجلس الأعلى للثقافة المصري 2022، هو الرابع في مسيرة الشاعر، بعد ديوانه الأول «قادم من أقاصي الحنين» الصادر في عام 2017 عن دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة في الإمارات، وديوان «يمامة أغفت على كتف الصباح» دار فرس للنشر والتوزيع 2020، ثم ديوان «لو تروي الحكمة تجربة» عن دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة في دولة الإمارات 2023.

كما شارك الشاعر في مسابقات شعرية عربية متنوعة، من بينها بلوغه نهائيات برنامج «أمير الشعراء» في موسمه العاشر عام 2023، والحصول على جائزة الشعر العربي بدولة الكويت في ملتقى الشباب العربي عام 2017.

وتُواصل أكاديمية الشعر التابعة لهيئة أبوظبي للتراث دورها في دعم الحركة الشعرية العربية، من خلال نشر الإصدارات الشعرية، وإبراز الأصوات الإبداعية، بما يسهم في استدامة هذا الفن الأدبي، وتعزيز حضوره في الفضاء الثقافي العربي.