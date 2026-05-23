أثمر التعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية وسفارة دولة الإمارات في المجر ترجمة كتاب «زايد.. رجل بنى أمة» إلى اللغة المجرية، وطباعة 200 نسخة منه بإشراف السفارة، جرى توزيعها خلال فعاليات سباق زايد الخيري الذي استضافته العاصمة المجرية بودابست، 16 و17 مايو الجاري.

جاءت هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز الدبلوماسية الثقافية عالمياً، والتعريف بالإرث الإنساني والحضاري لدولة الإمارات، وإبراز القيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الدولة ونهضتها الحديثة.

أشرف على مراسم إطلاق النسخة المجرية من الكتاب رئيس اللجنة العليا المنظّمة لسباق زايد الخيري الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، وسط حضور واسع من المشاركين والزوار من الإمارات والمجر. وأكد الكعبي أن نشر رسالة المغفور له الشيخ زايد الإنسانية للعالم يُعد واجباً وطنياً تتشارك فيه المؤسسات والأفراد، مشيداً بجهود السفارة والأرشيف والمكتبة الوطنية في إنجاز هذا المشروع الثقافي.

ويُعد كتاب «زايد.. رجل بنى أمة» أحد أبرز إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية، إذ يوثق محطات مهمة من مسيرة دولة الإمارات وتجربتها التنموية والإنسانية، ويشكل مرجعاً معرفياً يتيح للباحثين والمهتمين في المجر الاطلاع على تاريخ الإمارات وإنجازاتها الحضارية.

وقال مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله ماجد آل علي: «ترجمة الكتاب إلى اللغة المجرية تأتي امتداداً لجهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في نقل التجربة الإماراتية إلى العالم، وإبراز القيم الإنسانية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الدولة».

وأضاف أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل من خلال برامجه ومبادراته تعزيز التواصل الثقافي والمعرفي مع مختلف دول العالم، وترسيخ حضور الإمارات في مجالات التوثيق ونشر المعرفة التاريخية.

وأكد سفير دولة الإمارات لدى المجر، سعود حمد الشامسي، أن مشروع الترجمة يهدف إلى تجاوز حاجز اللغة، وإتاحة الفرصة للشعوب المختلفة للتعرف إلى فكر وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن الكتاب لم يعد مجرد حكاية وطن، بل أصبح رسالة ملهمة تقرؤها الشعوب بلغاتها المختلفة. وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل جسراً ثقافياً ومعرفياً ينقل إلى المجتمع المجري الأسس الفكرية والإنسانية التي قامت عليها إنجازات دولة الإمارات.