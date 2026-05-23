دبي في عيد الأضحى.. فعاليات ثقافية وترفيهية مستوحاة من قيم «موسم الولفة» و«عام الأسرة»

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن برنامج «احتفالات العيد في دبي» لعام 2026، والذي يستمر إلى 31 مايو الجاري، مقدماً أجندة متكاملة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والعائلية التي تجمع السكان والزوار، ضمن أجواء احتفالية مستوحاة من قيم «موسم الولفة» و«عام الأسرة»، بما يعزز روح التواصل والألفة والتجارب المشتركة في مختلف أنحاء المدينة.

ويضم البرنامج باقة واسعة من الأنشطة التي تشمل السحوبات والجوائز الكبرى، والعروض التراثية، والفعاليات العائلية في مراكز التسوق، إلى جانب الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية، فضلاً عن عروض الإقامة الفندقية والتجارب السياحية المتنوعة، ما يمنح الزوار خيارات متعددة تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة أن احتفالات العيد في دبي تعد من أبرز المناسبات التي تنتظرها العائلات في المنطقة، مشيراً إلى أن دبي تنجح كل عام في تحويل هذه المناسبة إلى احتفال متكامل على مستوى المدينة، تتضافر فيه قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه والثقافة لتقديم تجربة استثنائية.

وأضاف أن الاحتفالات تنسجم مع أهداف «عام الأسرة» و«موسم الولفة» من خلال تقديم تجارب تعزز الترابط الأسري والمجتمعي، وتؤكد مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الموسمية.

تسوق وسحوبات كبرى

يشهد قطاع التجزئة في دبي خلال فترة العيد حملة واسعة من العروض الترويجية والمكافآت والسحوبات في عدد من مراكز التسوق والمتاجر المشاركة، تشمل تخفيضات على الأزياء والإلكترونيات والمجوهرات ومنتجات التجميل والأدوات المنزلية. ويتضمن برنامج العيد أيضاً حملة «اربح منزلك في دبي»، التي تمنح المتسوقين فرصة الفوز بإحدى 12 وحدة سكنية، تشمل 11 شقة استوديو وشقة كبرى من غرفتي نوم، عند إنفاق 500 درهم في المتاجر المشاركة، كما تشمل الحملة سحوبات على جوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 ألف درهم، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم على قسيمة رقمية للدخول في السحب، على أن تُجرى السحوبات أيام 30 و31 مايو و1 يونيو في عدد من مراكز التسوق المختارة.

تمتد أجواء الاحتفال إلى الحدائق العامة والوجهات الثقافية في المدينة، حيث تستضيف حدائق دبي.

كما يحتضن خوانيج ووك مبادرة «فوالة العيد» التي تنظمها مؤسسة دبي للمرأة، وتتضمن توزيع أطباق إماراتية تقليدية مجاناً.

حفلات وعروض ترفيهية

يشمل برنامج العيد سلسلة من الحفلات الموسيقية والعروض الفنية والفعاليات الرياضية، من أبرزها حفل الفنان ماجد المهندس في كوكاكولا أرينا 29 مايو الجاري.

كما تستضيف «كوكاكولا أرينا» اليوم حفل افتتاح بطولة «PFL MENA»، بمشاركة الفنانين محمد رمضان وبدر الشعيبي، وتضم الأجندة أيضاً عرض «رافي غوبتا لايف»، وحفل الفنان اللبناني «آدم في دبي أوبرا» يوم 28 مايو، إلى جانب العرض المسرحي العائلي «مملكة إيلارا» في مول الإمارات، وفعالية «ساندبوكس سوابميت» في مركز دبي التجاري العالمي.

رياضات رقمية

تنطلق فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026، خلال الفترة من 22 مايو إلى 7 يونيو، مقدمة برنامجاً متنوعاً من منافسات الألعاب الإلكترونية والتجارب التفاعلية والأنشطة العائلية. وتتزامن الاحتفالات مع فعاليات «أسبوع دبي للمطاعم»، الذي يضم نخبة من أشهر مطاعم المدينة.

أحمد الخاجة:

. دبي تنجح كل عام في تحويل هذه المناسبة إلى احتفال متكامل على مستوى المدينة، تتضافر فيه قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه والثقافة لتقديم تجربة استثنائية.