إندونيسيا ضيف شرف جائزة البردة.. والشعار «الأسرة.. سكينة ورحمة»             

كشفت وزارة الثقافة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها بمقرها في أبوظبي، تفاصيل الدورة الـ20 من جائزة البردة، وأكدت وكيل وزارة مساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، شذى الملا، أن جائزة البردة التي تم إطلاقها عام 2004 برعاية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تُمثّل اليوم علامة ثقافية رائدة تعكس مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للإبداع والحوار الحضاري، مشيرة إلى أن الدورة الـ20 تكتسب أهمية خاصة، تزامناً مع «عام الأسرة».

وقالت: «كرّمت الجائزة على مدار 19 دورة أكثر من 420 موهوباً من مختلف دول العالم، وأسهمت في إبراز الشعر والخط والزخرفة كركائز أساسية للفنون الإسلامية، بما يعكس التزامنا في دولة الإمارات بصون التراث الثقافي الإسلامي، وتعزيز حضوره على الساحة العالمية».

وأوضحت أن الجائزة تشمل ثلاث فئات رئيسة هي الشعر العربي، والخط العربي، والزخرفة، وتتفرع عنها مسارات متعددة، تشمل الشعر الفصيح والنبطي والحر، والخط التقليدي والمعاصر، والتصميم التايبوغرافي، إلى جانب الزخرفة التقليدية والمعاصرة.

وأضافت أن الدورة الحالية تشهد استحداث توجّه جديد في الخط التقليدي يجمع بين خطي الريحاني والمحقق الجلي، إلى جانب إطلاق نمط جديد في الزخرفة التقليدية مستلهم من الفن المملوكي.

وأشارت إلى أن اختيار موضوع الدورة «الأسرة سكينة ورحمة» يأتي انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 عاماً للأسرة، بما يؤكد أهمية الأسرة كركيزة أساسية في الهوية الوطنية.

وفي السياق ذاته، أعلنت اختيار إندونيسيا ضيف شرف الدورة الـ20، نظراً إلى ما تمتلكه من تجربة ثرية ومتميزة في الفنون الإسلامية، تعكس تمازج الثقافة الإسلامية مع الثقافات المحلية، كاشفة عن إطلاق برنامج «منحة البردة»، بالتعاون مع المنشد مصطفى عاطف، الذي يهدف إلى إنتاج محتوى إنشادي مشترك بين الإمارات وإندونيسيا، عبر رحلة ثقافية وفنية توثّق التجارب المشتركة، والقيم الإنسانية الجامعة بين البلدين.

يذكر أن باب التقديم للدورة الـ20 من الجائزة سيظل مفتوحاً، حتى 22 أغسطس المقبل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة، بينما سيتم استلام الأعمال الفنية الخاصة بفئتَي الخط والزخرفة من 23 أغسطس إلى السابع من سبتمبر المقبل.