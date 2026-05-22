«العويس الثقافية» تحتفي بـ 55 مبدعاً في يوم الكاتب الإماراتي

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حفلاً كبيراً لتوقيع الكتب الإماراتية الصادرة حديثاً، وذلك بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي الذي يوافق 26 مايو كل عام.

وضم الحدث مشاركة 55 كاتباً إماراتياً توافقاً مع العيد الوطني الـ55 لدولة الإمارات، ووسط حضور جماهيري كبير، ومع كتاب من مختلف الأجيال والتجارب الأدبية، احتفت مؤسسة العويس الثقافية بالحركة الأدبية في دولة الإمارات، وسلطت الضوء على إبداعات كتابها.

وقال أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد: «إن تنظيم المؤسسة فعالية يوم الكاتب الإماراتي بعد النجاحات التي حققتها الاحتفاليات السابقة خلال الأعوام الماضية والإقبال الكبير عليها، شجعنا على مواصلة هذه الاحتفالية مع الاعتناء أكثر بالنوعية وجدية الإصدارات، وذلك بهدف توفير منصة مباشرة للتواصل بين المؤلفين والقرّاء، وتعزيز حضور الكتاب الإماراتي في المشهد الثقافي».

وأضاف قائلاً: «لقد شهدنا خلال الأعوام الماضية زيادة واضحة في حركة التأليف، رافقها نشاط ملحوظ في النشر من قِبل دور النشر المحلية والمؤسسات الثقافية، ما يعكس حيوية الساحة الثقافية في الدولة، لذلك يأتي هذا الاحتفال بيوم الكاتب الإماراتي التزامًا من المؤسسة بدعم الإصدارات المحلية، وتشجيع الكتّاب الإماراتيين على العطاء والإنتاج».

يُذكر أن يوم الكاتب الإماراتي يُعدّ مناسبة وطنية وثقافية أطلقت بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، لتكريم مبدعي الدولة، ويوافق هذا اليوم تاريخ تأسيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.