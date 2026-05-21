مكتبة محمد بن راشد تبدأ الخطوات التنفيذية لمشروع "أرشيف دبي"

نظّمت مكتبة محمد بن راشد الورشة التوعوية الأولى الخاصة بالمرحلة التجريبية لمشروع "أرشيف دبي" بمشاركة ممثلين عن خمس جهات حكومية مختارة في الإمارة وذلك في خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تحفظ الذاكرة المؤسسية وتعزز استدامة المعرفة الحكومية ضمن إطار موحد يجمع الجهات الحكومية وشبه الحكومية تحت مظلة واحدة.

وأكد عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، أن مشروع "أرشيف دبي" يمثل مشروعاً وطنياً إستراتيجياً يجسد رؤية الإمارة في تطوير منظومة حكومية متقدمة لإدارة الوثائق والمعرفة ويعكس توجهاتها في تبني أفضل الممارسات العالمية بالتحول الرقمي والحوكمة الذكية، مشدداً على أهمية التكامل والتعاون بين الجهات المشاركة كركيزة أساسية لنجاح هذه المرحلة وتحقيق مستهدفاتها في دعم كفاءة العمل الحكومي واستشراف المستقبل وتحويل المعلومات إلى مورد استراتيجي يدعم صناعة القرار.

وهدفت الورشة إلى تعريف الجهات المشاركة بالإطار التشريعي والتنظيمي للمشروع وآليات إدارة الوثائق والأرشفة الرقمية ودورة حياة الوثيقة وخطط التصنيف وضوابط الإتلاف بالإضافة إلى استعراض آليات الربط الإلكتروني بين الجهات ومنظومة الأرشيف ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات البحث والوصول إلى المعلومات وبيان آليات تعزيز التكامل الرقمي لضمان استدامة المعرفة وحمايتها للأجيال القادمة وفق أعلى المعايير العالمية.

وشهدت الورشة نقاشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية حول توحيد الممارسات الأرشيفية وبحث الاحتياجات والتحديات المرتبطة بإدارة وحفظ الوثائق في بيئة رقمية مترابطة وآمنة تعزز ريادة دبي في إدارة المعرفة الحكومية.