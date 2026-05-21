حوار حول صون التراث في «بيت الحكمة»

يستضيف «بيت الحكمة» في الشارقة، اليوم، جلسة حوارية بعنوان «تراث حي: دور المؤسسات الثقافية في صون التراث»، وبالتعاون مع متحف زايد الوطني، ستتناول الجلسة دور المتاحف ومساحات المعرفة المعاصرة في صون ومشاركة تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وهويتها الوطنية، والحفاظ على الذاكرة الثقافية، وتعزيز الوعي بالقيم والتاريخ والعادات والتقاليد الوطنية، من خلال تجارب ثقافية ومعرفية تفاعلية تربط الأجيال الجديدة بإرثها الثقافي بأساليب معاصرة، وستجمع الجلسة كلاً من المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي، ومديرة إدارة التعليم والمشاركة المجتمعية في متحف زايد الوطني، نصرة البوعينين.