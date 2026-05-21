متحف زايد الوطني يسعى لإعداد جيل متخصص في حفظ المقتنيات

تعاون متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع كلية ويست دين للفنون والتصميم والحِرف وصون المقتنيات في المملكة المتحدة، وبرعاية مؤسسة مبادلة، بإطلاق دبلوم متخصص في حفظ المقتنيات، في خطوة استراتيجية تعكس التزامه بتطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل متخصص، وتعزيز منظومة صون التراث الثقافي في الدولة.

ويأتي هذا البرنامج استجابةً للطلب المتنامي على الكفاءات المتخصصة في مجال حفظ المقتنيات، حيث يوفر إطاراً تعليمياً متقدماً يمكّن الممارسين الحاليين والمستقبليين من تطبيق أعلى المعايير المهنية، وضمان الرعاية الأخلاقية للمقتنيات.

وقال مدير المتحف، الدكتور بيتر ماجي: «يشكّل دعم صون وفهم تراث الإمارات ركيزةً أساسية في رسالة المتحف، ويجسّد هذا البرنامج التزامنا ببناء وتطوير الكفاءات المتخصصة في حفظ المقتنيات التراثية».

ويستهدف البرنامج الطلبة الراغبين في مواصلة مساراتهم الأكاديمية في مجال حفظ المقتنيات، إلى جانب العاملين في قطاعات التراث والثقافة والآثار ممن يسعون لتطوير ممارساتهم وتعزيز كفاءاتهم المهنية، وباب التقديم مفتوح حتى 15 يونيو المقبل.