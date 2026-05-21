«الأرشيف» يرفد المكتبة الوطنية بعناوين مغربية

أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية، «المكتبة الوطنية» بعدد من الكتب المميّزة من معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب 2026، ويأتي ذلك في إطار حرص الأرشيف على اقتناء المصادر والمراجع الثقافية النفيسة، مع تركيز خاص على الموضوعات المرتبطة بدولة الإمارات ومنطقة الخليج وعلاقاتها بدول المغرب العربي.

وقال مدير إدارة المكتبة الوطنية، حمد الحميري، إن زيارة معرض الرباط شكّلت فرصة مهمة للاطلاع على جانب ثري ومُشرق من الثقافة العربية المغربية، والوقوف على أحدث الإصدارات.

ومن الإصدارات التي اقتنتها المكتبة الوطنية من دور النشر المغربية: «المأثور الشفهي وأشكال الفرجة في المغرب»، و«السرد وتمثيل الذاكرة التاريخية»، و«طنجة والكتّاب الأجانب»، وغيرها من العناوين.