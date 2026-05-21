«المسرح والناس».. حوارات تثري المشهد الثقافي المحلي

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالشراكة مع مسرح دبي الوطني، سلسلة ندوات حوارية افتراضية بعنوان «المسرح والناس»، بهدف مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالفنون الأدائية، واستعراض التجارب الإبداعية التي تعكس ثراء المشهد الثقافي المحلي.

واستضافت السلسلة - في جلسة حملت عنوان «اكتشاف المواهب»، وقدمها الإعلامي وصانع المحتوى عبدالله الشحي - الفنان الدكتور حبيب غلوم، وناقشت آليات اكتشاف المواهب داخل المجتمع المحلي، وأفضل السبل لتنميتها وتطويرها وصقل قدراتها.

وسلط الدكتور حبيب غلوم الضوء على واقع أصحاب المواهب المسرحية في الدولة، والتحديات التي يواجهونها عند دخولهم المجال المسرحي، سواء على المستوى المجتمعي أو المؤسسي، إضافة إلى التحديات النفسية المرتبطة بالخوف من الفشل وضعف الثقة بالنفس. وتناول مساهمات الفنانين الشباب في تقديم رؤى جديدة تعكس تطلعات المجتمع، وضرورة تحويل المسرح إلى مساحة مفتوحة أمام جميع الفئات العمرية لما يؤديه من أثر في تعزيز التنوع وإثراء التجربة الفنية.

وشدد على أهمية تحفيز الجيل الجديد على الانخراط في المسرح بوصفه منصة للتعبير عن الذات، واستعراض نماذج وقصص نجاح ملهمة أسهمت في تشجيع الآخرين على ملاحقة شغفهم.

من ناحيتها، قالت مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، فاطمة الجلاف، إن الهيئة حريصة على رعاية أصحاب المواهب المسرحية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم وتقديم أعمالهم أمام الجمهور، بما يسهم في رفد الحركة المسرحية بطاقات شابة وواعدة قادرة على إثراء الحراك الثقافي، وحمل رسالة المسرح إلى الأجيال القادمة.

وأضافت: «نسعى من خلال سلسلة (المسرح والناس) إلى فتح حوارات مباشرة مع المبدعين لاستكشاف أبرز القضايا والتحديات التي تواجههم وبحث إمكانات تجاوزها، إلى جانب توفير مساحات تفاعلية تسهم في اكتشاف المواهب الإبداعية وصقلها وتنمية قدراتها، بما يواكب التحولات الثقافية والرقمية المتسارعة، ويمنح الجيل الجديد فرصاً أوسع للتعبير والإبداع والابتكار».

فيما أشار الدكتور حبيب غلوم إلى أن إطلاق هيئة الثقافة والفنون في دبي ومسرح دبي الوطني لسلسلة «المسرح والناس»، خطوة مهمة لدعم الحراك المسرحي وفتح مساحة حوارية تناقش قضايا الفنانين والمواهب الشابة.