مبادرة «المساحات الإبداعية» تستقبل المشاركات حتى 30 الجاري

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) دعوة للمشاركة في مبادرة «المساحات الإبداعية»، الهادفة إلى توفير مساحات مجانية متعددة الاستخدامات لأعضاء المجتمع الإبداعي، بالتعاون مع عدد من الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتفعيل «محفظة حصانة القطاع الإبداعي» التي أطلقتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بهدف تعزيز مرونة وجاهزية المنظومة الثقافية والحفاظ على حيوية اقتصاد دبي الإبداعي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، وتستقبل الهيئة الطلبات حتى 30 الجاري.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، إن مبادرة «المساحات الإبداعية» تمثل خطوة نوعية لتفعيل «محفظة حصانة القطاع الإبداعي» وما تتضمنه من محاور رئيسة تسهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، كما تعكس التزام «دبي للثقافة» بمسؤولياتها الثقافية وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى الاستثمار في الموهوبين، وتعزيز مشاركتهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وأضافت: «تواصل الهيئة أداء دورها كجهة ممكنة للقطاع عبر تصميم مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز مرونة المنظومة الإبداعية ورفع جاهزيتها، وتوفير مناخات حيوية تُحفّز على الابتكار، وتتيح للمبدعين إمكانية تطوير أعمالهم ومشاريعهم ضمن بيئة متكاملة تدعم الإنتاج والتجريب».

وأكدت أن المبادرة تعكس تكامل الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتساعد في فتح مسارات جديدة للتعاون المشترك، وتشجع أصحاب المواهب على تقديم تجارب استثنائية تعكس عمق رؤاهم وتفرد إنتاجاتهم وإبداعاتهم، وتبرز قدراتهم على تأسيس مشاريع تشكّل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.