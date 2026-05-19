حوار عن دور المتاحف والأرشيفات في حفظ الذاكرة

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة ثقافية بعنوان «تعزيز الحوار الثقافي من خلال المتاحف والأرشيفات»، احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق 18 مايو، تناولت الدور التكاملي للمتاحف والأرشيفات في حفظ التراث والذاكرة الوطنية، وأهميتها في تعزيز الحوار الثقافي والتفاهم بين المجتمعات. وجاءت الندوة على شكل حوار بين نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف، الدكتور حمد المطيري، ونائب رئيس المجلس الدولي للمتاحف، ناصر الدرمكي، وسلطت الضوء على أهمية اليوم العالمي للمتاحف. وعلى هامش الندوة، نُظّم معرض صور وثائقية يُبرز اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالمتاحف والمعارض، واستمرار هذا النهج في الإمارات.