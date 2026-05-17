«متحف الفن الرقمي».. دبي تواصل بناء صروح من المستقبل

أطلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «متحف الفن الرقمي»، أول متحف في المنطقة متخصّص بالفنون الرقمية والتقنيات الحديثة.

ويعد المتحف الذي سيُقام ضمن مشروع التوسعة الكبرى «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي»، إضافةً نوعية لقطاع المتاحف في دبي، وركيزة محورية تسهم في تعزيز حضور الإمارة على خريطة الابتكار الثقافي العالمي، ويُرسّخ مكانتها مركزاً دولياً للاقتصاد الإبداعي.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أنّ «متحف الفن الرقمي» يُجسّد رؤية دبي، الهادفة إلى تعزيز دور الثقافة بوصفها مُحرّكاً للمعرفة والابتكار وتعزيز التواصل الإنساني. وقالت: «يُمثّل المتحف خطوة مهمة تُسهم في تطوير منظومتنا الثقافية، بوصفه نقطة التقاء بين الثقافة والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي، ومنصة استراتيجية تُعيد تعريف طرق إنتاج الفن، وتقديمه وإتاحته في العصر الرقمي».

وأضافت سموها: «تمتاز دبي بمنظومتها الثقافية القائمة على الابتكار والانفتاح، والإيمان بقدرة الأفكار على إحداث التحوّل، فيما تُسخّر كل الإمكانات لتحويل التعبير الإبداعي إلى رافد اقتصادي مستدام يعزز تنافسيتها العالمية، واليوم نواصل البناء على هذا الأساس عبر إنشاء وتطوير مؤسسات ومنصات تسهم في تمكين الفنانين، وتفتح آفاقاً أوسع أمام أصحاب الكفاءات المميزة، لإنتاج تجارب فنية نوعية تتجاوز الأطر التقليدية، وتسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الفن والتكنولوجيا».

ولفتت سموّها إلى أنّ إطلاق المتحف يعكس رؤية الإمارة المستقبلية، واستثماراتها الاستراتيجية في الثقافة والابتكار، مشيرةً إلى أنّ متحف الفن الرقمي يُجسّد مفهوم متاحف المستقبل بوصفها صروحاً ثقافية وفضاءات للإبداع والتفاعل المجتمعي، إذ لم يعد دور المتاحف مقتصراً على حفظ التراث والتاريخ فحسب، بل أصبحت تسهم في إعادة تشكيل طرق التفاعل مع الثقافة، ومشاركتها عبر الزمن والحدود الجغرافية، ما يرسّخ مكانة المتاحف، ويضمن استمرارية تأثيرها في إلهام الأجيال المقبلة من المبدعين والفنانين، وتحفيزهم على الإسهام في دعم اقتصاد دبي الإبداعي.

وكان برفقة سموّها خلال الإعلان عن إطلاق المتحف، محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.

ويتزامن إطلاق المتحف مع انعقاد النسخة الـ20 من «آرت دبي»، الذي بدأت فعالياته، أول من أمس، وتستمر حتى اليوم في مدينة جميرا، والذي أسهم على مدى العقدين الماضيين في إثراء الحراك الفني في المنطقة، وتوفير فرص جديدة للفنانين والمعارض والمؤسسات والمجتمعات الإبداعية في دولة الإمارات وخارجها.

إثراء القطاع

وسيتولى مركز دبي المالي العالمي تطوير «متحف الفن الرقمي»، فيما ستشرف هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) على تشغيله وصياغة توجّهاته الثقافية الاستراتيجية، بما ينسجم مع رؤية دبي الثقافية، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» واستراتيجية الاقتصاد الإبداعي.

وسيقدم المتحف المبتكر الذي يدمج الفن بالتكنولوجيا، تجارب ثقافية تفاعلية للزوّار من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يُثري قطاع المتاحف في دبي، ويعزّز مكانة الإمارة وجهةً رائدة للسياحة الثقافية والابتكار والاستثمار الإبداعي.

وقال عيسى كاظم: «على مدى أكثر من عقدين، لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً مهماً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والفنون، من خلال توفير منصة يلتقي فيها الإبداع والأعمال والمجتمع. ويأتي (متحف الفن الرقمي) امتداداً طبيعياً لهذا الإرث الفني، ويعكس التزامنا دعم الطموحات الثقافية لدبي، عبر الابتكار وتقديم تجارب عالمية تستشرف المستقبل».

وسيوفر المتحف الذي صممته شركة Adrian Smith + Gordon Gill Architecture، ويمتد على خمسة طوابق، منصّات تفاعلية لعرض أبرز الأعمال والمشاريع الفنية الرقمية العالمية، والتجارب التفاعلية، والبرامج التعليمية، والمبادرات البحثية، ويهدف إلى تهيئة بيئة حيوية تجمع الفنانين والباحثين والمتخصصين والمواهب الناشئة من مختلف أنحاء قطاع الفنون الرقمية محلياً وعالمياً.

وعند اكتماله، سيقدّم المتحف مجموعة من التجارب الفريدة التي تُبرز إرث المنطقة في الابتكار والمعرفة، إلى جانب نماذج رائدة تتجاوز المفهوم التقليدي للفن، من خلال تطوير نسخة «توأم رقمي»، تتيح الوصول والتفاعل على المستوى العالمي.

كما سيولي «متحف الفن الرقمي» اهتماماً خاصاً بتنمية مهارات الأجيال المقبلة عبر توفير مساحات تعليمية مخصّصة، تسهم في تعزيز قدراتهم، بما ينسجم مع مسؤوليات «دبي للثقافة» وأولوياتها القطاعية لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية.

تشكيل الغد

من جهتها، قالت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، إن «متحف الفن الرقمي» يعكس قدرة دبي على استشراف التحولات العالمية في القطاع الثقافي، وتبني نماذج جديدة تسهم في إعادة تشكيل مستقبل الفنون. وقالت: «يشكل المتحف مساحة تفاعلية تجمع بين الإبداع والمعرفة والتقنيات المتقدمة، ما يحفز روح الابتكار لدى المبدعين، ويمنحهم فرصاً أوسع للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم ضمن بيئة إبداعية مستدامة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتبرز حضورهم وتأثيرهم في الساحة الثقافية».

وأضافت: «نواصل في (دبي للثقافة) العمل على بناء منظومة ثقافية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، من خلال الاستثمار في مشاريع نوعية تعزز التكامل بين الثقافة والتكنولوجيا، وتسهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وتوفير منصات معرفية وبحثية تدعم الحوار الثقافي العالمي، وإيجاد مساحات تعليمية وتفاعلية تلهم الأجيال القادمة، وترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي».

ويُشكّل «متحف الفن الرقمي» جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الفنية الجديدة طويلة المدى لمركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى رسم ملامح المشهد الثقافي للمدينة خلال العقدين المقبلين، عبر تقديم رؤية متكاملة وموحّدة للبرامج والمبادرات الثقافية التي يحتضنها المركز. كما تولي الاستراتيجية الفنية اهتماماً كبيراً بالتعليم، من خلال دعم تنمية المواهب الإبداعية المستقبلية عبر برامج متخصصة وفعاليات موجهة.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة «آرت دبي»، عارف أميري: «تستند الاستراتيجية الفنية الجديدة لمركز دبي المالي العالمي إلى إرثٍ راسخ عزّز مكانة المركز وجهةً للفنون والثقافة في دبي. وتمثّل هذه الخطوة بداية فصل ثقافي جديد بالنسبة لنا، حيث يشكّل (متحف الفن الرقمي) ركيزة ثقافية رئيسة ضمن مشروع التوسعة الكبرى للمركز (زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي)، ويسعدنا أن نواصل تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي وجهةً عالميةً تلتقي فيها قطاعات المال والثقافة وأسلوب الحياة ضمن تجربة متكاملة».

أجندة على مدار العام

انسجاماً مع رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، تعكس الاستراتيجية الفنية الجديدة لمركز دبي المالي العالمي تحوّله إلى وجهة ثقافية متكاملة تجمع الفن بالتجارب الإبداعية المتنوعة عبر البرامج الرئيسة للمركز؛ بما في ذلك «مسار المنحوتات» و«ليالي الفن» و«ساتلايت غاليري»، ضمن أجندة ثقافية متواصلة على مدار العام، ما يعزز حضورها، ويدعم البرامج الفنية والمعارض والمبادرات المستقبلية.

