أبوظبي تحتفي بالموسيقى في أرجاء المدينة

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إطلاق «الموسيقى في المدينة»، وهو برنامج جديد يمتد على مدار العام، يهدف إلى دمج العروض الموسيقية الحيّة في النسيج اليومي للمساحات والأماكن العامة في أبوظبي. وانطلاقاً من روح عروض فناني الشارع، سيُحيي الموسيقيون والفنانون عروض وحفلات في الحدائق، والمتنزهات، والواجهات البحرية، والمراكز التجارية، والفنادق، والمواقع الثقافية في جميع أنحاء الإمارة، لتحويل المدينة بأكملها إلى مسرح نابض بالحياة. ويعمل برنامج «الموسيقى في المدينة» على دمج سلسلة من البرامج الموسيقية المتنوعة في الأماكن العامة، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة، والمرونة، وترسيخ الإحساس بالانتماء للمكان. ويعكس البرنامج رؤية مفادها أن الموسيقى في أبوظبي ليست حدثاً عابراً، بل جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، بما يُلهم الأفراد، ويثير فضولهم، ويعزز شعورهم بالترابط.

ينطلق البرنامج في مايو المقبل كبرنامج يمتد على مدار عام كامل من الفعاليات المتواصلة، مقدماً باقة ديناميكية ومتنوعة من الفنانين والفرق الموسيقية في مواقع مختلفة في أبوظبي، من بينها: ياس باي ووترفرنت والمساحات الخارجية، الفنادق والمراكز التجارية والأماكن العامة، «ملتقى الموسيقى العربية: الموسيقى في الحدائق»، «سلسلة موسيقى الحجرة – أوركسترا الشباب»، «سلسلة: الموسيقى من أجل السلام – إيمان الهاشمي والفرقة الموسيقية»، «كيندر موزيك» في كيدز فاكتوري، مول الغاليريا.