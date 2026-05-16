«الإمارات جميلة».. حكايا إبداعية ترويها الصورة

يحتضن المجمع الثقافي في أبوظبي معرض «الإمارات جميلة» الفوتوغرافي، الذي يقام إلى 14 يوليو المقبل، مقدماً استكشافاً بصرياً لغنى وتنوع دولة الإمارات.

ويستوحي المعرض فكرته من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «الإمارات جميلة، الإمارات قدوة»، في استكشاف بصري يعكس غنى دولة الإمارات وتنوّعها. وينطلق المعرض من رؤية تحتفي بالإمارات بوصفها مكاناً جميلاً وجاذباً ونموذجاً يُحتذى، كما يضم مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية لمصوري الإمارات، مع الفنان الرئيس المصور خالد الحمادي. ويدعو المعرض الجمهور إلى رؤية دولة الإمارات، ليس فقط من خلال جمالها البصري، بل أيضاً من خلال ما تعكسه من هوية ومرونة وانتماء وترابط إنساني.

ومن بين الفنانين الآخرين المشاركين: حامد بدر مشربك، علا إبراهيم اللوز، ريم علي عبدالله، عبدالله إبراهيم الحتاوي، يوسف أحمد القاسمي، سالم سرحان الصوافي، رامي إسكندر عبود، شعيب أحمد، عليا سلطان الجوكر، محمد خالد المصعبي، عائشة الحمادي، نورة الحمادي. وتقدم كل صورة منظوراً فريداً، لكنها مجتمعة ترسم صورة أوسع لأمة تلتقي فيها التقاليد مع الطموح، والتراث مع الحاضر، وتتجمع اللحظات الفردية في ذاكرة جماعية مشتركة.

وبالتزامن مع المعرض، تُطلق مبادرة تفاعلية مجتمعية، تدعو أفراد المجتمع إلى مشاركة صور تعبّر عن ارتباطهم الشخصي بدولة الإمارات، ما يضيف بُعداً تشاركياً عاماً إلى تجربة المعرض. وقد تم تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع بريد الإمارات، حيث تعتمد على صندوق بريد مخصص في الحصن لاستقبال المشاركات كوسيلة رمزية وسهلة الوصول لجمع إسهامات المجتمع والاحتفاء بها.

