«الشارقة للكتاب» تناقش في ماليزيا شراكات استراتيجية بقطاع النشر

اختتم وفد «هيئة الشارقة للكتاب» زيارة للعاصمة الماليزية كوالالمبور، بهدف توسيع شبكة شراكاتها الدولية في قطاع النشر وصناعة الكتاب، واستكشاف نماذج عالمية، وأفضل الممارسات الدولية في تقريب الكتب من الجمهور والاستفادة من هذه التجارب في تعزيز مكانة الشارقة مركزاً دولياً لصناعة النشر والكتاب والحوار بين الثقافات.

ركّزت الزيارة على تعزيز التعاون مع الشريك الاستراتيجي للهيئة «بيغ باد وولف» ومنظومة «بوك إكسيس» الشركة الأم والتعرّف إلى منظومة النشر وبيع الكتب بالتجزئة في ماليزيا والاطلاع على آليات العمل في سوق الكتاب الماليزي، والتي تشمل توريد الكتب ونماذج الشراء والتسعير.

واستكشفت الزيارة التجربة الماليزية في تطوير دور المكتبات بوصفها وجهات ثقافية وسياحية قادرة على استقطاب القراء والعائلات وصنّاع المحتوى والمهتمين بالصناعات الإبداعية.

وبحث وفد الهيئة خلال الزيارة فرص التعاون المحتملة، ونماذج الاستثمار والتشغيل والإدارة التي تضمن نجاح المكتبات.

تأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار مشروع الشارقة الحضاري القائم على الاستثمار بالمعرفة، والنهوض بمقومات الصناعات الإبداعية، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بتوسيع شراكات الهيئة الدولية واستكشاف النماذج العالمية الناجحة في صناعة النشر، بما يدعم مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للكتاب والثقافة.

وشملت زيارة وفد هيئة الشارقة للكتاب الذي ضم كلاً من مدير إدارة الشراكات والاستثمار ماجد النعيمي، ومديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية إيمان بن شيبة، اجتماعاً مع الرئيسة التنفيذية لمنصة Kota Buku والحاصلة على المركز الثالث في جوائز ببلش هير للتميز، أديبة عمر.

وبحث الجانبان فرص التعاون المشترك وأوجه التوافق بين رؤية الشارقة في دعم صناعة الكتاب وأجندة Kota Buku في تطوير البنية المعرفية والرقمية لقطاع النشر.

وبحث الطرفان إطلاق مبادرات أدبية وثقافية عابرة للأسواق، تستفيد من الحضور الدولي للشارقة وخبرة المؤسسات الماليزية في بناء منصات تربط القراء والناشرين والموزعين والمؤلفين إلى جانب مسارات تعاون محتملة في برامج التبادل المعرفي وتطوير قدرات العاملين في قطاع الكتاب، وتعزيز وصول المحتوى العربي إلى أسواق آسيوية جديدة. واطّلع وفد الهيئة، خلال الزيارة على عدد من النماذج الماليزية في تحويل المكتبات إلى وجهات ثقافية ومجتمعية تفاعلية وأبرزها «ريكس كيه إل» و«ماي تاون» ضمن منظومة «بوك إكسيس».

وتعّرف الوفد إلى المفاهيم المبتكرة في قطاع بيع الكتب بالتجزئة وترسيخ مكانة المكتبات وجهات سياحية واستكشف رؤى تشغيلية واستراتيجية حول نماذج الأعمال والاستثمار في مشاريع المكتبات الناجحة وآليات توريد الكتب وسياسات الشراء وأساليب تسعير الكتب المخفضة إلى جانب قابلية تطوير مفهوم معارض الكتب المخفضة وتوسيعه في أسواق مختلفة.

