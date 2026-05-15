«الأخطاء الجميلة».. عمل فني يُجسّد قوة إبداعات أصحاب الهمم

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن العمل الفني «الأخطاء الجميلة»، دعماً لمركز راشد لأصحاب الهمم، بهدف تعزيز الشمولية الثقافية، وتحفيز أصحاب الهمم على إبراز مواهبهم الإبداعية والتعبير عنها من خلال الفنون.

ويُجسّد العمل، الذي تم تطويره تحت إشراف مدير قسم الخزف في مركز الجليلة لثقافة الطفل، القيّم الفني كمال الزعبي، وبمشاركة مجموعة من أصحاب الهمم، رحلة التعلّم والاكتشاف والتعبير الحر، حيث يقدم تصوراً بصرياً لتجاربهم أثناء ممارسة فن صناعة الفخار باستخدام دولاب الخزف اليدوي، وتستند فكرته الأساسية إلى إعادة توظيف «الخطأ»، بوصفه عنصراً جمالياً وإبداعياً، يعبّر عن خصوصية كل تجربة وتفردها، ويبرز في الوقت ذاته قدرتها على الاندماج ضمن تكوين فني جماعي متناغم، يعكس قِيَم التنوع والتكامل وقبول الاختلاف.

وتُجسّد «الأخطاء الجميلة» مفهوم عدم الكمال كقيمة فنية مقصودة، مسلّطةً الضوء على تفرّد التجارب الفردية، وجامعةً إياها ضمن تكوين موحد. ويرتكز العمل على فكرة أن لكل فرد الحق في الإسهام في تشكيل الثقافة من حوله، وتم الكشف عن هذا العمل في «وصل تاور»، الواقع على شارع الشيخ زايد، بحضور مجموعة من مديري ومسؤولي «دبي للثقافة» ومجموعة وصل، ومركز راشد لأصحاب الهمم.

وتُعزّز هذه المبادرة مكانة الفن كلغة إنسانية عالمية للتواصل، وتُبرز الأثر الذي يمكن أن تحققه الشراكات بين المؤسسات الثقافية والمجتمعية في دبي، كما تعكس التزاماً مستمراً برعاية مجتمع إبداعي يكون فيه الشمول محوراً أساسياً، حيث تسهم الجهود الفنية المشتركة في تعزيز التماسك الاجتماعي.

وقالت متخصصة مبادرة «وصل آرت» آمنة المقهوي: «تعكس هذه المبادرة رؤيتنا المشتركة في مجموعة (وصل) مع شركائنا، الرامية إلى إيجاد منصات مبتكرة تضع الإنسان والثقافة والشمولية في صميم المجتمع، حيث يُمثّل دعم أصحاب الهمم جزءاً من التزامنا طويل الأمد، الهادف إلى تمكينهم من التعبير الإبداعي».

وذكرت القيّمة الفنية في مبادرة «وصل آرت»، هناء بوحمدان: «تعكس (الأخطاء الجميلة) قوة الفن عندما يكون منطلقه الإنسان والمكان، فكل قطعة خزفية تحمل تعبيراً صادقاً لا يمكن تكراره، وتُشكّل مجتمعة سرداً يعكس الإنسانية والإبداع المشترك».

