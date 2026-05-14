بدور القاسمي: «مسارات ببلش هير» تدعم جيلاً جديداً من الناشرات

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة مبادرة «ببلش هير العالمية»، أن المبادرة تسعى إلى بناء مسارات تتيح للمواهب النسائية الوصول إلى الخبرة العملية، والتفاعل مع بيئات العمل الحقيقية، بما يساعدهن على بناء حضور مهني أكثر استدامة وثقة، مضيفة أن «مسارات ببلش هير» التي أطلقتها المبادرة تأتي استجابة عملية لتحدٍّ يتردد باستمرار من العاملات في قطاع النشر، ويتمثّل في صعوبة الانتقال من التعليم إلى العمل المهني، وغياب فرص الاحتكاك المباشر بواقع المؤسسات الإعلامية والثقافية.

وأطلقت «ببلش هير»، بالشراكة مع «موتيفيت ميديا جروب»، «مسارات ببلش هير»، وهو برنامج تدريبي مهني جديد يهدف إلى دعم النساء في المراحل المهنية المبكرة والمتوسطة، وتمكينهن من الانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى العمل داخل مؤسسات النشر والإعلام من خلال تجربة عملية مباشرة داخل بيئات العمل الحقيقية.

جاء ذلك، عقب اتفاقية شراكة وقّعتها «ببلش هير» و«موتيفيت ميديا جروب» في بيت الحكمة بالشارقة، بحضور الشيخة بدور القاسمي، والشريك المسؤول ورئيس التحرير في «موتيفيت ميديا جروب»، إيان فيرسيرفيس.

ويقدم البرنامج على مدار عام كامل دورتين تدريبيتين سنوياً، تستضيفهما مكاتب المجموعة في دبي، بمشاركة خمس نساء مقيمات في دولة الإمارات بكل دورة.

ويأتي البرنامج استجابة لتحديات متزايدة تواجه كثيرات من النساء عند الانتقال من البيئة التعليمية إلى سوق العمل، خصوصاً في قطاعات النشر والإعلام والصناعات الإبداعية، حيث يركز على تزويد المشارِكات بخبرة مهنية عملية تتيح لهن فهم طبيعة العمل داخل المؤسسات الإعلامية، وآليات صناعة المحتوى والنشر، فضلاً عن إدارة المنصات والأعمال المرتبطة بها.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «نشكر (موتيفيت ميديا جروب) لثقتها برسالة (بلش هير)، والتزامها بفتح أبوابها أمام الجيل الجديد من النساء الساعيات إلى بناء مسارات مهنية في قطاع النشر والإعلام».

من جانبه، قال إيان فيرسيرفيس: «نؤمن بأن أفضل طريقة لفهم صناعة النشر والإعلام هي معايشتها من الداخل، ورؤية كيفية تكامُل فِرَق التحرير والعمل التجاري والمنصات الرقمية ضمن منظومة واحدة، ويمنح برنامج (مسارات ببلش هير) المشارِكات فرصة خوض هذه التجربة بشكل مباشر، ما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات المهنية القادرة على دخول القطاع بخبرة عملية وفهم أعمق لطبيعته».

ويفتح البرنامج باب التقديم أمام المقيمات في دولة الإمارات ممن لديهن معرفة سابقة، أو اهتمام بقطاعات النشر أو الإعلام أو الأدب أو الصناعات الإبداعية، على أن تُقيَّم الطلبات من قِبَل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن «ببلش هير» و«موتيفيت ميديا جروب»، وبدأ استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لـ«ببلش هير»، فيما يُغلق باب التقديم في 30 يونيو المقبل، على أن تعلن القائمة المختصرة في 15 يوليو المقبل، وستنطلق الدورة التدريبية الأولى في الثالث من أغسطس المقبل.

حضور المرأة

يُعد «مسارات ببلش هير» في مرحلته التجريبية الأولى، على أن تعمل مبادرة «ببلش هير» العالمية مستقبلاً على توسيع نطاقه، ليُطبّق في أماكن أخرى حول العالم، ضمن توجّه المنصة نحو تطوير مبادرات عملية تدعم حضور المرأة في صناعة النشر، وتعزز فرصها المهنية من خلال بناء شبكات العلاقات وتبادل الخبرات والتأهيل المباشر داخل القطاع.

بدور القاسمي:

. «البرنامج» يتيح للمواهب النسائية الوصول إلى الخبرة العملية، والتفاعل مع بيئات العمل الحقيقية.

إيان فيرسيرفيس:

. أفضل طريقة لفهم صناعة النشر والإعلام هي معايشتها من الداخل، ورؤية كيفية تكامُل فِرَقها بمنظومة واحدة.