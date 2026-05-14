«جائزة جي 42» تنتظر إبداعات تمزج بين الفنون والتكنولوجيا

مع ازدياد تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في صياغة مستقبل الفنون، أطلقت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون جائزة «جي 42» للتقنيات المتقدمة في الفنون، بالتعاون مع جي42، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وتهدف الجائزة إلى دعم توظيف التقنيات المتقدمة في الفنون البصرية داخل دولة الإمارات، وتمكين المبدعين من تقديم رؤى جديدة للتراث الثقافي عبر أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت المجموعة أن التقديم للجائزة مفتوح للفنانين في دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، من أصحاب التجارب الفنية التي تجمع بين الفنون والتكنولوجيا، حيث تدعوهم إلى استكشاف التراث الثقافي، وإعادة تقديمه برؤى معاصرة من خلال الفنون البصرية.

وسيتم اختيار ستة متقدّمين للمشاركة لمدة أسبوع في البرامج الأكاديمية المعتمدة لدى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لإتاحة الفرصة لهم لاكتساب معرفة أعمق بالجوانب المفاهيمية والتقنية، إلى جانب فهم الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بإنتاج الأعمال الفنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وستسهم هذه التجربة في دعم المشاركين لتطوير أعمالهم وصقلها قبل مرحلة الاختيار النهائي. وسيعرض العمل الفائز ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2027، وسيمنح صاحبه جائزة مالية بقيمة 50 ألف درهم، ويستمر استقبال الطلبات حتى 14 أغسطس المقبل.