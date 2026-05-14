مغامرة بحرية على مسرح «القصباء» خلال العيد

تستضيف القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية في الشارقة، موسمها المسرحي لعام 2026، مقدّمةً باقة من الحكايات الكلاسيكية والعروض الحية التي تجمع بين المغامرة والخيال، في برنامج يمتد طوال العام الجاري، ويستهدف جميع أفراد العائلة.

ويقدّم الموسم، الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أربعة عروض مسرحية متنوعة، تبدأ خلال عطلة عيد الأضحى مع عرض «ماجيك فيل: المرح في عرض البحر» باللغة الإنجليزية، خلال الفترة من 27 إلى 30 الجاري، ويُشكّل العرض رحلة بحرية خيالية مملوءة بالمواقف الطريفة والمغامرات المرحة، ويشتهر «ماجيك فيل» بتفاعله المباشر مع الجمهور، وتحويل الحاضرين إلى جزء أساسي من أجواء العرض ومغامراته.

كما يتضمن الموسم عرض «غولديلوكس وماجيك فيل: العودة إلى المدرسة»، خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس المقبل، والعمل مستوحى من حكاية الأطفال «غولديلوكس والدببة الثلاثة».

كما يستضيف المسرح واحدة من أشهر الحكايات الخيالية في عرض «علاء الدين»، من الأول إلى الرابع من أكتوبر المقبل، ويصحب الجمهور في رحلة شائقة مع قصة علاء الدين والمصباح السحري، والمارد والأميرة ياسمين، ويُختتم الموسم المسرحي، في ديسمبر، مع العرض الكلاسيكي «ساحر أوز»، خلال الفترة من الرابع إلى السادس من ديسمبر المقبل.

وقال مدير القصباء وواجهة المجاز المائية، خالد آل علي: «تلتزم القصباء بتقديم تجارب ثقافية تجمع العائلات، وتحتفي بقوة السرد القصصي، ويعكس الموسم المسرحي 2026 التزامنا بدعم رؤية الشارقة في تعزيز الإبداع وجودة الحياة المجتمعية، من خلال محتوى ترفيهي عالي المستوى، ونسعى من خلال هذا البرنامج المتنوع إلى تقديم تجارب تبقى في ذاكرة الأطفال والعائلات، وتُعزّز مكانة القصباء وجهةً رئيسةً للترفيه العائلي والثقافي».