في يوم الكاتب الإماراتي.. «العويس الثقافية» تحتفي بـ 55 مبدعاً

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في 20 من الشهر الجاري، حفلاً لتوقيع الكتب الإماراتية الصادرة حديثاً (2025 و2026)، بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي، الذي يوافق 26 مايو من كل عام.

وسيشهد الحدث مشاركة 55 كاتباً إماراتياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ55، إذ سينضم لحفل التوقيع كُتاب من مختلف الأجيال والتجارب الأدبية، في أمسية ثقافية تحتفي بالحركة الأدبية في الإمارات، وتسلّط الضوء على إبداعات كتّابها، وتأتي الفعالية تقديراً واحتراماً لكل مبدع قدم نتاجاً ثقافياً للمكتبة، وعزز من حضور الشخصية الإماراتية في المحافل الثقافية داخل وخارج الدولة.

ويعد يوم الكاتب الإماراتي مناسبة وطنية وثقافية أطلقت بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكريم مبدعي الدولة. ويوافق هذا اليوم تاريخ تأسيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ويهدف لتقدير دور الكاتب في التأكيد على الهوية الوطنية وإثراء المشهد الثقافي، وتكريم الأدباء الإماراتيين، وتسليط الضوء على دورهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، ونقل القيم الحضارية والتاريخية للأجيال القادمة.

ودأبت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على الاحتفاء بهذه المناسبة عبر السنوات السابقة، إذ تتحول أروقة المؤسسة وقاعاتها إلى طقس اجتماعي يلتقي فيه الكُتّاب من أجيال مختلفة ويتبادلون الخبرات والنقاشات التي تثري الحركة الفكرية.

