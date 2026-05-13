3 أيام من الفعاليات الاحتفالية في متحف العين

دعا متحف العين زوّاره إلى الاحتفاء بيوم المتاحف العالمي، من خلال تجربة ثقافية استثنائية تمتد خلال الفترة من 16 إلى 18 الجاري، إذ يقدّم برنامجاً متكاملاً، يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والتعليمية المُلهِمة، والمصممة لتناسب جميع أفراد المجتمع.

وانسجاماً مع شعار هذا العام «المتاحف توحد عالماً منقسماً»، يعكس البرنامج دور المتحف جسراً للتواصل الإنساني، ومساحةً حيويةً للحوار والتعلّم، حيث يتيح للزوّار فرصة استكشاف التراث، والتفاعل معه بأساليب مبتكرة وتجارب ثرية.

وسيتضمن البرنامج ورش عمل، وأنشطة تفاعلية، وجلسات سرد قصصي شائقة.