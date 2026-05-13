بين أحضان المكتبة.. برنامج حافل بالاستكشاف والمعرفة

استقبلت مكتبات الشارقة العامة شهر مايو ببرنامج ثقافي ومجتمعي غني وحافل بسلسلة من الفعاليات القرائية والتعليمية والإبداعية والتوعوية والتراثية، التي تمثل مساحات حيّة للقراءة والتعلّم والتجربة الجاذبة لمختلف الفئات العمرية، بما يعزز دور المكتبة كمركز معرفي وتفاعلي داخل المجتمع.

فمن ورش تأخذ الأطفال إلى عوالم التاريخ والطبيعة والعلوم والخيال، وتفتح أمامهم أبواب البرمجة والفنون والاستكشاف، إلى جلسات توعي الناشئة، ولقاءات تساعد البالغين على قراءة الأزمات بهدوء وحكمة، تأتي أجندة الشهر الجاري لتقدم برنامجاً يلامس اهتمامات أفراد المجتمع، فاتحة أمامهم مساحات للحوار، والاكتشاف، والتعبير الإبداعي، والتواصل الأسري، من خلال فعاليات تراعي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.

وتنظم مكتبة دبا الحصن حفل توقيع كتاب «مغامراتي الشيقة في ربوع الشارقة» لسعاد الطربان، في 17 الجاري.

وتستضيف مكتبة وادي الحلو ورشة «إدارة المخاطر والأزمات والأمن»، في 19 الجاري، لمناقشة كتاب يتناول منظومة استباقية وتشغيلية من خلال تحديد التهديدات ووضع خطط استجابة سريعة وفعالة تشمل الممارسات الأساسية للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية والأمنية باستخدام أساليب التحليل والذكاء الاصطناعي.

وتقدم مكتبة كلباء العامة ورشة «دور الأفراد في دعم استقرار الحي»، في 19 الجاري.

وفي إطار تعزيز السلامة المرورية، تنظم مكتبة وادي الحلو ورشة «سلامتي على الطريق: ألتزم وأحمي نفسي»، اليوم.

وتحتضن مكتبة الشارقة الأحد المقبل، أمسية «أنغام السلام، حكايات وموسيقى توحدنا».

وفي 24 الجاري تقدم مكتبة خورفكان فعالية «سوالف أول» في معهد الشارقة للتراث، تزامناً مع شهر التراث الإماراتي، لتسلط الضوء على ماضي الإمارات الأصيل من خلال روايات كبار المواطنين وتجاربهم، بما يعزز الهوية الوطنية ويربط الأجيال بتراثهم.

كما تنظم مكتبة خورفكان فعالية «ألوان وبرمجيات»، وتقدم مكتبة كلباء ورشة «مستكشفو STEM الصغار».