موسوعة «سلطان التواريخ» تُزيّن مجلة المجمع

صدر العدد الـ21 من مجلة مجمع اللغة العربية بالشارقة الشهرية، متضمّناً باقة من الدراسات والقراءات الّتي تُعالج قضايا «لغتنا الجميلة»، وتبحث في أبعادها المعرفية والثقافية والتاريخية، وتجمع بين الطرح العلمي المتخصّص والمواد المعرفية المبسطة.

وأفرد العدد قراءةً لموسوعة «سلطان التواريخ» لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بوصفها عملاً توثيقياً يرصد تاريخ عُمان عبر تحليل مسارات الاستيطان والتحولات السياسية والاجتماعية، مع اعتماد منهج دقيق في تتبع الوقائع، وربطها بسياقاتها استناداً إلى الوثائق والشّواهد، بما يمنحها قيمة علمية راسخة، ويجعلها مرجعاً نوعياً في مجالها.

وبقلم الأمين العام للمجمع، الدكتور امحمد صافي المستغانمي، قدمت افتتاحية العدد تحت عنوان: «كيف أحقِّق الثراء اللغوي وأشبع المعنى؟»، قراءة انطلقت من موقع اللغة العربية في سياقها المعاصر، وأجابت عن أسئلة تتعلق بحضورها في ميادين المعرفة والثقافة، وطرحت تصوّراً متماسكاً لدورها لغةً قادرةً على مواكبة التحولات، وأكّدت أن التمكن من البيان القرآني يُعزّز الملكة اللغوية، ويمنح المتعلم قدرة عالية على التعبير.

بينما تضمن «ملف العدد» دراسة بعنوان «اللغة العربية في إندونيسيا: الحضور اللغوي والأثر الحضاري والتحديات المعاصرة» تناولت واحدة من أبرز تجارب انتشار اللغة العربية خارج محيطها الجغرافي التقليدي، واستعرضت مسار وصول اللغة العربية إلى الأرخبيل الإندونيسي عبر التجارة والتعليم. وفي «معجميّات» طرحت دراسة «آليات استنطاق البيانات الرقمية» تصوُّراً لتوظيف الأدوات الحاسوبية في تتبع التحولات الدلالية داخل المعجم التاريخي.

كما استعرض العدد سِيَر عدد من الشخصيات التي أسهمت في خدمة اللغة وعلومها، إذ توقف عند تجربة أنور أبوسويلم بوصفه أنموذجاً للمثقف الذي جمع بين التعليم والعمل الأكاديمي، كما سلّط الضوء على شوقي ضيف باعتباره أحد أبرز الأسماء الموسوعية في الدراسات الأدبية والنقدية في العصر الحديث، علاوة على ملامح من سيرة المحقق حاتم صالح الضامن، إلى جانب عرض لمسيرة ابن الأسلمي الأندلسي.