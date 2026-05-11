رحلة مشوقة بالمجان في أبوظبي.. 3 أيام من المتعة والاستكشاف بمتحف التاريخ الطبيعي

يحتفي متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي باليوم العالمي للمتاحف من خلال إتاحة الدخول المجاني لجميع الزوّار خلال الفترة من 16 إلى 18 الجاري، إلى جانب برنامج من التجارب التفاعلية المصممة لمختلف الفئات العمرية، في إطار دوره بوصفه مساحة للتعلّم والاكتشاف، من خلال تقديم تجارب تربط الزوّار بالعلوم بأسلوب مبسّط وجاذب.

وخلال 16 و17 الجاري، يمكن للزوّار المشاركة في مجموعة من الورش التفاعلية التي تجمع بين الإبداع والاكتشاف العلمي، وتتيح لهم استكشاف الضوء والألوان بأسلوب عملي وممتع، من خلال أنشطة مثل «الطباعة بالشمس»، و«مختبر الضوء: الألوان والظلال» و«مختبر أضواء المجموعات النجمية». كما يتضمن البرنامج تجربة «سفاري الظلال» التفاعلية الممتدة طوال اليوم، إلى جانب ورشة «المخلوقات المتمايلة» التي تتيح للمشاركين ابتكار أشكال مستوحاة من الطبيعة من خلال أنشطة تطبيقية. وتتوفر هذه الأنشطة دون حجز مسبق.

أما في 18 الجاري، فيقدم المتحف تجارب عملية تتيح للزوّار التعرّف عن قرب إلى آلية عمل المتاحف خلف الكواليس. منها «إنشاء معرض مصغر»، حيث يخوض المشاركون تجربة أمين المتحف من خلال اختيار العينات وتصميم طرق عرضها، والتعرّف إلى كيفية تقديم القصص من خلال المقتنيات. كذلك ورشة «التقي بالخبراء» وهي فرصة حصرية للتعرّف ومقابلة علماء المتحف للتعرف على أساليب حفظ العينات العلمية وتجهيزها وعرضها. وتتطلب هذه التجارب التسجيل المسبق عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتحف.