ذكرى توحيد القوات المسلحة في قلب متحف زايد الوطني

في إطار احتفالات متحف زايد الوطني بتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن برنامج مسيرة الوحدة عبر الزمن، قدم الفنان الإماراتي حمد العامري عرضاً تقليدياً لفن العازي. وقدم متحف زايد الوطني أغنية عزوتي التي تستند كلماتها إلى أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تعكس قيم الوحدة، والخدمة، والفخر الوطني التي تجسّدها القوات المسلحة.

وتضمّن البرنامج عروضاً موسيقية حية قدّمتها فرقة القوات المسلحة، إلى جانب عرض مميز لعازف العود، الدكتور طارق المنهالي، تمحورت مقطوعاته حول الفخر الوطني والهوية الثقافية.

وشملت الفعاليات فنون الأداء التقليدية مثل العيالة والحربية والعازي والرزفة، كما تضمّن البرنامج سلسلة من العروض السينمائية التي سلّطت الضوء على دور القوات المسلحة خارج نطاقها الدفاعي، بما في ذلك مساهماتها في العمل الإنساني وتنمية المجتمع وتعزيز التلاحم الوطني.

وتتاح فعاليات مسيرة الوحدة عبر الزمن مجاناً لجميع حاملي تذاكر المتحف، كما يُمنح حاملو بطاقة حماة الوطن وعائلاتهم دخولاً مجانياً، إلى جانب خصم بنسبة 15% في محل النقوة (باستثناء الكتب والمجوهرات) وعدد من المطاعم المختارة، بما في ذلك مطعم إرث، ومقهى الغاف، وسدرة آرتيزن، سافور باي توينز، وركن.