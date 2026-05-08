40 نفقاً في دبي تتحول إلى مساحات فنية ملهمة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إطلاق دعوة مفتوحة لتحويل أكثر من 40 نفقاً في دبي إلى مساحات فنية ملهمة، من خلال تنفيذ أعمال فنية مبتكرة تجسّد هوية الإمارة، وتبرز أصالتها، وتعزز حضور الثقافة في الحياة اليومية، ويأتي ذلك في إطار دعم «دبي للثقافة» و«طرق دبي» لاستراتيجية الفن في الأماكن العامة، وتجميل البنية التحتية للطرق، وتحويل الإمارة إلى معرض فني عالمي مفتوح للجميع، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

تندرج هذه المبادرة ضمن الشراكة الاستراتيجية الأوسع بين «دبي للثقافة» وهيئة الطرق والمواصلات، الهادفة إلى دمج الفن في البنية التحتية بما يتماشى مع مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040»، كما تعكس التزام «دبي للثقافة» بتمكين أصحاب المواهب المحلية ودعم نمو الاقتصاد الإبداعي.

ودعت «دبي للثقافة» كل الفنانين والممارسين والمصممين والمهندسين المعماريين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، إلى تقديم أفكار واقتراحات مبتكرة تعكس تفرد جوهر الإمارة وتُبرز حيوية وازدهار الممارسات الفنية المحلية، وستبدأ الهيئة باستقبال الطلبات، خلال الفترة من 11 مايو حتى 15 يونيو المقبل، وستتم مراجعة المشاركات واختيار الأعمال المؤهلة وفق مجموعة من المعايير.

ويجب على المشاركين تقديم مقترحات تتضمّن أفكاراً مميزة تعكس الابتكار وتُبرز التنوع الثقافي المحلي، وأن تكون الأعمال أصلية وحديثة، ولم يسبق عرضها أو إنتاجها من قبل، وأن تتلاءم مع طبيعة البيئة المرورية من حيث توازن الألوان، وتكون خالية من النصوص أو المؤثرات البصرية التي قد تؤثر على انتباه السائقين ومستخدمي الطرق، ويشترط استخدام عناصر بسيطة ومواد متينة قادرة على تَحمُّل الظروف المناخية وتقلبات الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة، بما في ذلك تطبيقات البلاط الخزفي، والطلاءات الغرافيكية، والراتنج، والمعادن، وغيرها من المواد المناسبة، بما يضمن استدامة التنفيذ وسهولة الصيانة على المدى الطويل.

وأشارت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، إلى أهمية مبادرة «أنفاق دبي» ودورها في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز حضور الفنون في الفضاءات العامة وإعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان، وقالت: «تعكس الدعوة المفتوحة التزام (دبي للثقافة) بدمج الفن في تفاصيل الحياة اليومية وتوسيع نطاق وصوله إلى الجمهور، وتحويل الأماكن العامة إلى فضاءات تفاعلية نابضة بالحياة، تدعم التواصل المجتمعي، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، وتعزز جاذبيتها».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، حسين البنا: «يسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً مع (دبي للثقافة)، من خلال إضفاء الطابع الفني على أنفاق دبي، مُكرِّسين مكانتها مدينةً تحتفي بالتنوع الثقافي وتجعل من الفن والإبداع جسراً يربط الهوية المحلية والتراثية بروح العصر، إذ تتحول هذه الأنفاق من مجرد مشروعات هندسية إلى جداريات فنية تعزز المشهد الجمالي والحضري في الإمارة».

وأضاف البنا: «تؤكد هذه المبادرة أن دبي ليست مجرد مدينة اقتصادية وعالمية، بل أرض خصبة للإبداع والابتكار، تحتضن المبدعين وتمنحهم مساحات حقيقية للتعبير عن مواهبهم، حيث تُقدِّم الأعمال الفنية في أنفاق دبي قيمةً مضافة من حيث التغذية البصرية، وتمنح الفرصة للاستمتاع بالابتكارات التي تزيّن جدرانها».

مرحلة أولى

نُفذت المرحلة الأولى من مبادرة «أنفاق دبي»، العام الماضي، حيث تم تكليف الفنانتين، مريم الحثبور وصفية شريف، بتنفيذ أعمال فنية متميزة زيّنت عدداً من أنفاق الإمارة، فيما تضمّنت المرحلة الثانية تصميم خمسة أنفاق، شملت تجديد تصاميم 4 أنفاق قائمة، هي: تقاطع المركز التجاري، وشارع المركز التجاري، وشارع الصكوك، إضافة إلى نفق مشاة على شارع الشيخ زايد، إلى جانب تصميم نفق جديد على شارع المستقبل، كما شهدت المبادرة مشاركة ستة فنانين، حيث تم اختيار الفنانة خديجة المازمي لتنفيذ التصاميم، التي اعتمدت على توظيف تقنيات إضاءة حديثة تُبرز الجمالية البصرية للأنفاق.