«دبي للثقافة» ترسم الفرح على وجوه أطفال «الجليلة»

نظمت إدارة المكتبات العامة في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، مبادرة مجتمعية خاصة استهدفت الأطفال في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، في خطوة تعكس التزام الهيئة بمسؤولياتها المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ قِيَم العطاء والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز وعيهم بأهمية مساندة الأطفال ودعمهم نفسياً خلال رحلتهم العلاجية، وتبرز جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي، بما ينسجم مع طموحات الإمارة وتطلعاتها بأن تكون وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والزيارة.

وشهدت المبادرة زيارة عدد من موظفي «دبي للثقافة» إلى المستشفى، حيث أسهموا في تقديم مجموعة مختارة من الهدايا وقصص الأطفال، إلى جانب تنظيم سلسلة من الجلسات القرائية التفاعلية التي شملت قصصاً تعليمية وترفيهية وأنشطة جماعية أُقيمت في أجواء دافئة ومملوءة بالاهتمام والرعاية، وتفاعل الأطفال معها بشكل ملحوظ، ما حوّل لحظات القراءة إلى مساحة للفرح والتخيل، ما يعكس أهمية القراءة ودورها في تحسين تجربة الأطفال داخل المستشفى، وتعزيز سعادتهم عبر إدخال الفرح إلى نفوسهم، وتخفيف شعورهم بالقلق خلال فترة العلاج، كما يبرز دور الثقافة في دعم المرضى وعائلاتهم والكوادر الطبية، وإحداث أثر إيجابي في حياتهم، والارتقاء بالمرافق الصحية.