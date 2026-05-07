«حارة الحصن» وشتلات غاف.. أبرز فعاليات مايو في متحف العين

يحفل متحف العين بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والإبداعية والتفاعلية، طوال الشهر الجاري، ليمنح الزوار من مختلف الأعمار فرصاً للتفاعل مع التراث، واستكشاف أساليب جديدة للتعلم من خلال تجارب عملية مباشرة.

ويواصل المتحف استضافة المعرض المؤقت «حارة الحصن: ذاكرة المكان والناس»، إلى جانب سلسلة من الفعاليات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، تأكيداً لدوره كمساحة للتعليم والتبادل والاحتفاء بالثقافة والمجتمع.

وتتواصل فعالية «ابدأوا من الجذور»، حتى الغد، وتتيح لكل زائر زرع شتلة شجرة الغاف الخاصة به في وعاء يمكنك تلوينه وتخصيصه، احتفاءً بالشجرة الوطنية لدولة الإمارات والقيم التي تمثلها.

وفي 15 الجاري، تنظم فعالية «اصنع عبقك الخاص».

أما معرض «حارة الحصن» فيسلّط، طوال هذا الشهر، الضوء على ملامح الحياة التقليدية وروح المجتمع في الأحياء القديمة.

فيما تفتح فعالية «صون المقتنيات عن قرب»، التي تنظم كل يوم جمعة، نافذة على صون المقتنيات، حيث يعمل مختصو المتحف أمام الزوار، ويشاركونهم تفاصيل العناية بالمقتنيات والحفاظ عليها.

واحتفاءً بيوم المتاحف العالمي يمكن للزوار، على مدار 16 و17 الجاري، الاستمتاع ببرنامج يجمع بين الإبداع والتراث، يشمل تلوين رسومات مستوحاة من مقتنيات متحف العين، وإعادة تصميم مجلس تراثي مستوحى من الأبواب الخشبية القديمة، وتصميم شنطة توت مستوحاة من حارة الحصن، إلى جانب تمشية إبداعية خاصة بالمصورين والرسامين.

وينظم المتحف كذلك فعالية «من العايدين والسالمين»، التي تتضمن، في 27 الجاري، ثلاث ورش إبداعية تحتفي بروح العيد والتراث الإماراتي من تلوين فنجان القهوة الخاص بكم، إلى تصميم سلسلة مفاتيح (ميدالية) مستوحاة من التكية، إلى تلوين نقوش الحناء التقليدية.