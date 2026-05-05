مجلة «كتاب»: الاحتفاء البولندي يليق بالشارقة

تناولت مجلة «كتاب»، في عددها الـ91، احتفاء بولندا بالشارقة «ضيف شرف» معرض وارسو الدولي للكتاب، الذي يقام من 28 إلى 31 مايو الجاري، ونشرت المجلة، التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب، دراسة عن الشاعرة البولندية الشهيرة، كريستينا ميووبندسكا (1932-2025)، التي تصدّرت صورتها غلاف العدد، كما نشرت تقريراً عن برنامج المشاركة الذي يعكس المكانة العالمية للشارقة، ويشارك فيه 50 كاتباً إماراتياً وبولندياً.

وفي افتتاحية المجلة، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، مقالاً بعنوان «احتفاء بولندي يليق بالشارقة»، واصفاً برنامج مشاركة الشارقة في بولندا، التي حاز خمسة من أدبائها جائزة نوبل للأدب، بأنه «يجسّد صورة الإمارة المشرقة، وعمق الثقافة العربية، كما يجسّد روح التآخي الثقافي بين الشارقة ووارسو»، مضيفاً: «تُقدّم الشارقة فعاليات بمشاركة نخبة من الكتّاب والأدباء الإماراتيين ونظرائهم البولنديين، تجسيداً لمعنى الحوار، حيث يلتقي رمزان في صورة واحدة، هما نُصب المخطوطة في بيت الحكمة بالشارقة، وقصر الثقافة والعلوم في وارسو الذي يقف على مدخله نُصب للعالم الفلكي كوبرنيكوس، ونُصب للشاعر الشهير آدم ميتسكيفيتش».

وتضمن عدد المجلة حواراً مع الكاتب الكاميروني أمبرواز كوم، وآخر مع الشاعر الإماراتي عبدالله الهدية، ومقالات ودراسات ومراجعات كتب.

وفي زاوية «رقيم»، كتب مدير التحرير، علي العامري، مقالاً عن اهتمام مجلة «كتاب» بمتابعة الأدب وحركة النشر في مناطق ثقافية متعددة، قائلاً إنها «تناولت جغرافيات لغوية عدة، من آسيا إلى إفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكانت الثقافة البولندية حاضرة في صفحات المجلة، منذ عددها الثاني الصادر في نوفمبر 2018»، مؤكداً وفاء المجلة لشعارها «جسر ثقافي من الشارقة إلى القارات».