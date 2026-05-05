موسم حافل بالإبداع في «مركز الجليلة»

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برنامج الورش الإبداعية، الذي ينظمه مركز الجليلة لثقافة الطفل، من مايو الجاري وحتى يوليو المقبل، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الناشئة ودعمهم وتحفيزهم على تنمية قدراتهم، وتمكين الأطفال من استكشاف روائع الفنون، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى توفير بيئة تثقيفية وتعليمية محفّزة قادرة على احتضان المبدعين، وجعل الثقافة في متناول الجميع، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

ويُعدّ البرنامج، الذي يُقام تحت شعار «موسم حافل بالإبداع»، مساحة واسعة تفتح آفاقاً جديدة أمام رواد مركز الجليلة لثقافة الطفل من العائلات والصغار، وتمنحهم المجال للتعبير عن مواهبهم المختلفة وتنميتها، من خلال سلسلة من الجلسات والأنشطة التفاعلية التي تتيح لهم فرصة الحصول على تجربة تعليمية متكاملة، والتعرّف إلى فنون النسيج وأساليب التصميم، وروائع الفن التجريدي ضمن بيئة محفزة على التعلم والاكتشاف.

وتشمل أجندة البرنامج خلال الشهر الجاري باقة من الورش تغطي مجالات فنية وثقافية متعددة، من بينها جلسة «كتابة قصص مع اقرأ»، الهادفة إلى تطوير مهارات المشاركين في الكتابة الإبداعية باللغة العربية، بينما سيتعلمون في ورشة «صناعة دمى» طرق تصميم وابتكار دمى يدوية تعكس خيالهم الفني.

وسيخوضون في ورشة «تصميم الزهور» التي تُنظم بالتعاون مع «حديقة توليب للزهور»، تجربة تطبيقية في فن تنسيق الزهور.

كما تضم الأجندة ورشة «مقدمة في الفن التجريدي» سيكتشف الأطفال خلالها العلاقة بين الألوان والمشاعر، بينما ستمنحهم ورش «النسيج التجريدي» تجربة متكاملة تبدأ بالرسم التجريدي، وصولاً إلى تحويل الأعمال إلى تكوينات نسيجية مبتكرة، وسيتعرفون في ورشة «تصميم الحقائب» إلى أساليب تصميم الحقائب بطرق جديدة.

من جانبها، أكدت مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل، أحلام البناي، أهمية برنامج «الورش الإبداعية» الذي يعكس حرص «دبي للثقافة» على توفير مناخات إبداعية مستدامة، تشجع على الاكتشاف المبكر للمواهب، ما يُسهم في بناء جيل مبدع يمتلك أدوات التعبير والابتكار، وقالت: «يمثّل البرنامج خطوة نوعية تبرز اهتمام الهيئة بتقديم مبادرات مبتكرة تدمج بين التعلم والممارسة العملية، وتمنح العائلات والأطفال فرصة التعرّف إلى مجموعة غنية من التجارب الفنية، إذ صُمّمت كل الورش بعناية لتمكين المشاركين من استكشاف ثراء المشهد الثقافي المحلي وروائع الفنون، ما يساعد على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، ويحفز روح الابتكار لديهم»، مشيرة إلى أن البرنامج يُسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ويُرسّخ مكانتها حاضنة للمبدعين.

خط عربي

سيكون عشاق الخط العربي على موعد مع مجموعة متنوعة من الورش التدريبية التي تسلط الضوء على خطوط الثلث والنسخ والرقعة والإجازة والديواني الجلي، إضافة إلى ورش تعليمية في فنون الزخرفة والتذهيب، وأخرى متخصصة في صناعة وتشكيل الخزف باستخدام العجلة، وغيرها كثير.

