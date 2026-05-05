«الأرشيف» يُوثّق محطة خالدة في ذاكرة الوطن

احتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس القوات المسلحة لدولة الإمارات، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، ندوة وطنية بعنوان «توحيد القوات المسلحة في الذاكرة الوطنية».

واستُهلت الندوة، التي استضافتها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بعرض فيلم وثائقي تناول يوم توحيد القوات المسلحة، وما مثّله من محطة مفصلية في تاريخ الدولة.

وقال قائد كلية الدفاع الوطني ممثل وزارة الدفاع في الندوة، اللواء الركن سعيد سالمين العلوي، إن قرار توحيد القوات المسلحة لم يكن مجرد إجراء تنظيمي، بل تجسيد لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات الذين أدركوا أن قوة الاتحاد تكمن في وحدة قراره العسكري.

من جهته، أشاد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي ببعد نظر المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في أهمية توحيد القوات المسلحة، مستعرضاً مراحل تطور القوات المسلحة منذ ما قبل الاتحاد، بينما قال الدكتور عبداللطيف الصيادي، الذي أدار الندوة، إن الاحتفال بذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية هذا العام يكتسب طابعاً استثنائياً، فقد أظهرت القوات المسلحة الإماراتية كفاءة واحترافية عالية في ردع العدوان، وقدرة أبهرت العالم، على أن تكون حصناً منيعاً للوطن والمحافظة على مكتسباته.

أدوار إنسانية

سلطت الندوة الضوء على تفاصيل مهمة في نشأة القوات المسلحة وتطورها، وأدوارها الوطنية والإنسانية، وعلى توحيدها بوصفه أبرز الإنجازات التاريخية التي أسهمت في ترسيخ الاتحاد، وتعزيز مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

