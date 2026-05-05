كفاءات إماراتية جاهزة لقيادة المتاحف والمؤسسات الثقافية

احتفت جامعة زايد وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج إدارة المتاحف والدراسات التقييمية، في خطوة تجسد عمق شراكتهما الاستراتيجية، الهادفة إلى إعداد كفاءات إماراتية مؤهلة، لتولي أدوار قيادية في المتاحف والمؤسسات الثقافية.

وأقيم الحفل بحضور مدير عام دبي للثقافة، هالة بدري، ومدير جامعة زايد، الدكتور كيفن هول، والمدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في دبي للثقافة، منى فيصل القرق، إلى جانب عدد من المسؤولين والأكاديميين والطلبة المشاركين، حيث قدّم 10 طلاب مشروعاتهم الختامية .

وتم تطوير البرنامج بشكل مشترك بين معهد التعليم المهني والتعلم المستمر وكلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، بالتعاون مع «دبي للثقافة» امتداداً لشراكة أعلنت في عام 2025، وأكد كيفن هول حرص الجامعة على تمكين جيل من القيادات الوطنية القادرة على تطوير القطاع الثقافي، مشيراً إلى أن البرنامج يمثّل نموذجاً للتكامل بين التعليم والتطبيق العملي.

وأوضحت منى القرق أن البرنامج يعكس التزام «دبي للثقافة» بتأهيل الكفاءات الوطنية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز دور المتاحف في حفظ الهوية الوطنية وتقديمها بصيغ معاصرة.