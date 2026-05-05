جمعية المسرحيين تنظم الملتقى الـ 11

تحت عنوان «الدور الذي يُراد لجمعية المسرحيين أن تلعبه في المشهد المسرحي المحلي»، نظمت جمعية المسرحيين الدورة الـ11 لملتقى المسرحي المحلي، بقصر الثقافة في الشارقة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية، الكاتب إسماعيل عبدالله، أهم المنجزات التي تحققت خلال العقدين الماضيين من عُمر الجمعية، والتي مكنتها من أن تكون جزءاً من هيكلية تطوير المشهد المسرحي المحلي، عبر إقامة الأحداث المسرحية، والحضور الفاعل، وشهد الملتقى مداخلات تضمنت مقترحات لتطوير عمل الجمعية في الفترة المقبلة، أهمها ضرورة أن يكون للجمعية دور أكبر في المشهد، وإنشاء بنك للنصوص المسرحية المحلية، وضرورة الاهتمام بالمسرح الجامعي والمدرسي.