فن العازي يحتفي بذكرى غالية في متحف زايد الوطني

في إطار احتفالات متحف زايد الوطني بتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات، وضمن برنامج «مسيرة الوحدة عبر الزمن»، المقام خلال الفترة من السادس إلى 15 مايو الجاري، يقدم الفنان الإماراتي، حمد العامري، عرضاً تقليدياً لفن العازي، بعد غد.

ويُجسّد فن العازي أحد أبرز عناصر التراث الثقافي غير المادي في دولة الإمارات؛ بوصفه أداءً شعرياً احتفالياً يعبّر عن قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية الجامعة، ويعكس روح التلاحم والوحدة التي شكّلت جوهر مسيرة القوات المسلحة الإماراتية منذ توحيدها.

ويُعرف حمد العامري بتقديم عروض متفرّدة لفن العازي، تستحضر عمق الموروث الإماراتي وأصالته، وتعيد تقديمه برؤية معاصرة تحفظ جوهره الثقافي وتُعزّز حضوره لدى الأجيال الجديدة، وأسهم من خلال مشاركاته الوطنية والثقافية في صون هذا الفن التراثي وترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز التعبيرات الحيّة عن الهوية الوطنية الإماراتية.

ويتضمن برنامج مسيرة الوحدة عبر الزمن مجموعة معروضات مخصصة، وبرنامجاً ثقافياً متكاملاً، يحتفيان بركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية لدولة الإمارات، ويستحضران لحظة تاريخية توحّدت فيها قوات الدولة ضمن كيان واحد.

كما يقدّم متحف زايد الوطني برنامجاً متكاملاً من العروض الأدائية والموسيقية، وورش العمل، والجولات الإرشادية، مما يتيح للزوار استكشاف الأبعاد الوطنية والإنسانية لدور القوات المسلحة الإماراتية، وفهم إسهاماتها الراسخة في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم التلاحم الوطني، وتعزيز مسيرة التنمية في الدولة.

وتتاح فعاليات مسيرة الوحدة عبر الزمن مجاناً لجميع حاملي تذاكر المتحف، كما يُمنح حاملو بطاقة حماة الوطن وعائلاتهم دخولاً مجانياً، إلى جانب خصومات أخرى.

كما تتواصل مجموعة مختارة من الجولات والتجارب التفاعلية، حتى نهاية الشهر الجاري، في امتداد لبرنامج يحتفي بتاريخ القوات المسلحة الإماراتية ودورها الوطني والمجتمعي الراسخ.

وتتضمن فعاليات «مسيرة الوحدة عبر الزمن» برنامجاً متكاملاً، يحيي محطة مفصلية في تاريخ الدولة، من خلال مجموعة معروضات مخصصة وورش عمل وجولات إرشادية ومعرض مؤقت يجسّد معاني الوحدة والخدمة والمصير المشترك، ومن بينها عرض جوي لفرسان الإمارات، علاوة على عروض موسيقية حيّة تعبّر عن الفخر الوطني والتقاليد الاحتفالية، وعرض موسيقي بعنوان: «أنغام الفخر على العود» يقدمه الفنان الدكتور طارق المنهالي، ويحتفي بالهوية الوطنية والوحدة، إضافة إلى عرض فن الندبة الذي يجسّد قوة التعبير الجماعي وروح الصمود.