«الشارقة الثقافية» تستهل عدد مايو بـ «النقد الجاد»

يطل العدد الجديد من مجلة «الشارقة الثقافية» بباقة متنوعة من الموضوعات والمقالات والحوارات، التي تطوف بين فضاءات الأدب والفن والفكر والسينما والتشكيل والمسرح والتراث.

وتناولت افتتاحية عدد مايو (115) من المجلة النقد المستنير والجاد، مشيرة إلى أن هذا النقد ليس مدرسة أو أسلوباً أو نظرية، وإنّما هو جهد فكري وعلمي يقوم على الموضوعية والنقاش والتحليل والمعرفة، متجاوزاً النزعة الذاتية، إذ يعتمد على رؤية فكرية وجمالية تُحرّره من الإيديولوجيات الضيّقة والانحيازات المسبقة، وتجعله منفتحاً على التطور والتجريب، ومستوعباً لكلّ أشكال الإبداع والابتكار والإثراء الحضاري والإنساني، وبذلك يتخطّى دوره الكلاسيكي والتقليدي، ليتحوّل إلى صانع أساسي للإبداع، وشريك فاعل في تشكيل الوعي وتجديد الأدب وتطوير الفكر.

أما مدير التحرير، نواف يونس، فتناول في مقالته «الرواية العربية بين الأصالة والمعاصرة»، معتبراً أن الرواية أصبحت أكثر قرباً من المجتمع وحركته، وامتلكت القدرة على تصويره وملاحقة تطوره وتحولاته، ومخاطبة القارئ والتواصل معه فكرياً واجتماعياً، حتى صارت العلاقة مع القارئ أكثر يسراً، ما ساعد على انتشار الرواية، وزادت مبيعاتها وترجماتها عربياً وعالمياً.