رفوف «الرباط للكتاب» تتزيّن بـ 130 ألف عنوان

بدأ المعرض الدولي للنشر والكتاب ​في الرباط استقبال زوّار دورته الـ31، أول من أمس، بعد الافتتاح ‌الرسمي في ​اليوم السابق، بحضور ولي العهد المغربي، الأمير مولاي الحسن. وشهدت أروقة المعرض حركة ونشاطاً ملحوظَين في ظل إقبال ملموس من الأطفال واليافعين الذين جاؤوا مع أسرهم لتزامن انطلاق الحدث الثقافي المنتظر سنوياً مع بدء العطلة الربيعية المدرسية في المغرب.

ويشارك في الدورة الممتدة حتى 10 مايو الجاري، 891 عارضاً يُمثّلون 61 دولة، من بينها فرنسا (ضيف الشرف)، بينما يبلغ عدد عناوين الكتب المعروضة بمختلف اللغات 130 ألفاً.

ويشمل البرنامج الثقافي للمعرض الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أكثر من 200 ‌فعالية، بين ندوات، وأمسيات شعرية، وجلسات نقاش وتوقيع لأحدث الإصدارات، إضافة إلى ورش إبداعية وثقافية.

وكان من أبرز أنشطة اليوم الأول للمعرض لقاء جماهيري مع الكاتبة ‌الفرنسية الحائزة جائزة نوبل في الأدب لعام ‌2022، آني إرنو، تحدثت فيه عن مشوارها الأدبي، وتجاربها في المزج ‌بين العناصر الخيالية والسير الذاتية في ‌الكتابة، ومواقفها من الكتابة النسائية.

كما تحدثت عن روايتها (ليفينمو) أو «الحدث» التي تناولت واقع الإجهاض في فرنسا ​في حقبة الستينات ‌من القرن الماضي ​حين كان الأمر ممنوعاً، وتحوّلت لاحقاً إلى فيلم سينمائي، ما أضاف لها أبعاداً جديدة.

ويحتفي المعرض هذا العام بالرحالة المغربي ابن بطوطة في ندوة الأربعاء المقبل بعنوان «ابن بطوطة.. حين يصير السفر كتاباً والعالم حكاية» مع عدد من الأنشطة الموازية.