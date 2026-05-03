«الحيرة من الشارقة» تطل بالعدد الـ 81

صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة العدد الـ81 من مجلة الحيرة من الشارقة، التي تُعنى بالشعر والأدب الشعبي. واشتمل العدد على أبواب إبداعية، وقراءات أدبية في تجارب الشعراء، ومواضيع ذات علاقة.

وشارك شعراء وشاعرات من الإمارات والخليج والوطن العربي بباقة منتقاة من قصائدهم في بابي «أنهار الدهشة»، و«بستان الحيرة».

وبينما ناقش باب «على المائدة» موضوع الشكل والمضمون في القصيدة النبطية بين تحديات الفكرة والصورة الشعرية، استذكر باب «مداد الرواد» سيرة وتجربة الشاعر الإماراتي الراحل أحمد بن علي الكندي.