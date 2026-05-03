عبدالرحمن الجنيد يغني في قصر الحصن

يُحيي الفنان عبدالرحمن الجنيد أمسية موسيقية، مساء الجمعة المقبل، على خشبة قصر الحصن - المجمع الثقافي في أبوظبي، احتفاءً بالهوية الموسيقية الإماراتية وتعزيزاً لحضورها في الذاكرة الثقافية الوطنية.

وتتضمّن الأمسية أعمالاً ملحّنة مستوحاة من أشعار كوكبة من أبرز الشعراء الإماراتيين، وفي مقدّمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)، وأحمد بن علي الكندي، وآخرون.

وتشمل الأمسية الغنائية كذلك مختاراتٍ من الأغاني التراثية الإماراتية، وصفحاتٍ من الذاكرة الغنائية الوطنية، وأغاني خالدة للفنان الراحل جابر جاسم.