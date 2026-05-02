المجمّع الثقافي يكشف عن المرحلة الثانية من معرض «حسّ الأحلام»

كشف المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن المرحلة الثانية من معرض «حسّ الأحلام»، وذلك عقب افتتاح المرحلة الأولى من المعرض في التاسع من أبريل الماضي، لتقدم المرحلة الثانية رؤية متكاملة لأعمال داوود الفنية البارزة.

واستعرضت المرحلة الافتتاحية من المعرض مجموعة مختارة من أعمال داوود السينمائية، بما في ذلك العمل الفني الرقمي «ليلة في حديقة الحب - بنوك البذور الرقمية 2023»، والعرض الأول للحلقتين التاسعة والعاشرة من سلسلة أفلام «دورة ليفياثان» الرائدة المكونة من 10 أجزاء للفنان داوود.

وفي المرحلة الثانية من المعرض، يُعرض عمل داوود ضمن ممارسته الفنية متعددة التخصصات، مُبرزاً لوحاته، ومنحوتاته، وأعماله الرقمية، وغيرها.

ويُعدّ هذا المعرض الفردي البارز أول معرض استعادي لأعمال الفنان شيزاد داوود في منتصف مسيرته الفنية، ويستمر حتى 20 سبتمبر المقبل.

يجمع المعرض الاستعادي الشامل الذي تشرف على تنسيقه القيّمة الفنية جيسيكا سيراسي، خلاصة أكثر من 15 عاماً من الأعمال الفنية التي أنجزها داوود، ويعرض الروابط بين الجوانب المختلفة لممارسات داوود الفنية.

يُقدم المعرض أيضاً مجموعة إضافية من اللوحات التي تُبرز تنوّع واتساع ممارسات داوود الفنية، بدءاً من أعماله المبكرة، وصولاً إلى لوحاته الحديثة، وبشكل عام، تُظهر هذه الأعمال الغامرة تمّكن داوود من توظيف الوسائط المتعددة ببراعة في مجالات الرسم والسينما والفن الرقمي وتقنيات الواقع الافتراضي.

كما يُشكّل العرض الأول المرتقب بشدة للحلقتين التاسعة والعاشرة الختاميتين من سلسلة أفلام «دورة ليفياثان» المحورية المكونة من 10 أجزاء للفنان شيزاد داوود، محور المعرض.