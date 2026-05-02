جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح لدورتها الـ 21

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن فتح باب الترشح لدورتها الـ21 (2026–2027) حتى الأول من سبتمبر، تحقيقاً لأهداف الجائزة في تكريم الإنجازات الفكرية والأدبية المتميزة، وتشجيع المبدعين والمفكرين في مجالات الثقافة العربية والإنسانية، وتعزيز دور الأدب في التنمية وبناء الإنسان، وتعزيز حضور الثقافة العربية على الساحة العالمية.

وتستقبل الجائزة المشاركات في 10 فروع رئيسة تشمل: الآداب، والترجمة، والتنمية وبناء الدولة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وأدب الطفل والناشئة، والمخطوطات والموسوعات والمعاجم، والفنون والدراسات النقدية، والمؤلف الشاب، والنشر والتقنيات الثقافية، إلى جانب «شخصية العام الثقافية» التي تُمنح لشخصية، اعتبارية أو طبيعية بارزة، على المستوى العربي أو الدولي.

وأقرت الجائزة اعتماد تقديم نسخ إلكترونية بصيغة (PDF) من الأعمال المرشحة لدورتها الـ21، وقبول المشاركات الرقمية، بشكل استثنائي لهذه الدورة، لضمان انسيابية عملية التقييم وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسرعة.

وتعتمد الجائزة معايير علمية وموضوعية تضمن تكافؤ الفرص بين المشاركين؛ إذ يحق للمرشح التقدم بعمل واحد فقط ضمن أحد فروع الجائزة، على ألّا يكون العمل قد تقدم لأي جائزة أخرى خلال العام ذاته، وأن يتضمن ترقيماً دولياً معتمداً (ISBN)، وألّا يكون قد فاز بجائزة سابقة.

ويمكن للمؤلفين التقدم بترشيحاتهم بشكل مباشر أو من خلال دور النشر، شريطة أن تكون الأعمال قد صدرت خلال العامين الماضيين، وألّا تكون حازت جوائز دولية بارزة، على أن تكون الأعمال الأصلية مكتوبة باللغة العربية، باستثناء الفروع التي تقبل أعمالاً بلغات أخرى.

أما بالنسبة لجائزة «شخصية العام الثقافية»؛ فيشترط أن يتم الترشيح لها من قبل مؤسسات أكاديمية، أو ثقافية، أو بحثية، أو الهيئات الأدبية والجامعات، أو من خلال ثلاث شخصيات فكرية بارزة، فيما يتعين على المتقدمين لبقية الفروع استكمال إجراءات الترشح عبر المنصة الإلكترونية للجائزة.

وتواصل الجائزة، التي تأسست في عام 2006، أداء دورها الحيوي، انطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ مكانة الثقافة ركيزة أساسية للتنمية وجسراً للحوار الحضاري، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات على المستوى العالمي.

يُذكر أن القيمة الإجمالية للجائزة تبلغ 7 ملايين و750 ألف درهم، تُمنح للفائزين في فروعها المختلفة؛ إذ يحصل الفائز بكل فرع من الأفرع التسعة على 750 ألف درهم، فيما تُمنح جائزة «شخصية العام الثقافية» مليون درهم، إلى جانب ميدالية ذهبية وشهادة تقديرية لكل فائز في الفروع المختلفة.